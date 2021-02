Britney Spears is nog altijd verwikkeld in een pittige juridische strijd met haar vader, Jamie Spears. Zijn eis om volledig conversatorschap te krijgen werd donderdag in de rechtbank van Miami afgewezen, meldt People Magazine.

De hashtag #freebritney was al eerder trending, maar sinds het uitkomen van de omstreden documentaire Framing Britney Spears klinkt het geluid vanuit fans, celebrities en andere bekendheden luider dan ooit. Ze willen dat Britney het zeggenschap over haar eigen leven weer volledig terugkrijgt, en niet langer moet leven onder het strenge regime van haar vader.

Free Britney

De hashtag was zelfs de aanleiding van de documentaire, waarin Britney’s inner circle bevestigt dat de zangeres sinds 2008 geen grote beslissingen over haar eigen leven meer mag maken. Want vanaf dat jaar kwam ze onder curatele van haar vader te staan, en sindsdien heeft hij volledig de touwtjes in handen. Dit conversatorschap heeft de afgelopen jaren zijn tol geeist, en Britney vecht dan ook om weer eigen baas over haar leven te worden.

Rechtszaak

Donderdag vond de rechtszaak van Britney Spears en haar vader plaats te Miami, waar dan ook een hele schare fans buiten stond om haar een hart onder de riem te steken. De eis? Britney wil dat haar vader geen zeggenschap meer heeft, en alleen haar andere conversator, Bessemer Trust Co, dit houdt. Deze eis is vooralsnog afgewezen door de rechter, meldt People.

Kleine winst

Toch is er een kleine winst, want de eis van Jamie Spears op volledig zeggenschap is ook afgewezen. ‘Het is geen geheim dat mijn cliënt haar vader niet als curator wil, maar dat is nu een andere kwestie. De bedoeling is dat beide partijen evenveel verantwoordelijkheden houden waarbij het belang van mijn cliënt voorop staat’, aldus Brits advocaat advocaat Samuel Ingham .

