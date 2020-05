Eline en Elke vriendinnen voor het leven? Temptation leverde toch nog íets op

In de confrontatie met Eline was Elke sterker dan ooit. Geen traan werd gelaten om het bedrog van Arda met de verleidster. Toch zagen we een vriendschap nu niet meteen opbloeien tussen de twee. Maar laten de dames nu juist wél met elkaar door één deur kunnen na de opnames van Temptation. Vriendinnen voor het leven, dus?

Dat onthult Eline in een interview met Het Laatste Nieuws: ‘Ik ben daar erg blij om, want we kunnen het goed met elkaar vinden. Toen de opnames van Temptation Island waren afgelopen, hebben we contact gezocht met elkaar.’

Temptation vriendinnen

De verleidster was namelijk best wel even bang dat Elke haar zou haten, omdat zij de persoon is met wie Arda is vreemdgegaan. ‘Maar Elke was superlief, ze neemt me niets kwalijk. Ze respecteert me, en ik haar. We zitten op eenzelfde golflengte. Fijn dat ik zo’n mooie vriendschap heb overgehouden aan dit avontuur.’ Echte vriendinnen dus na Temptation!

Geen contact

Met Arda heeft ze inmiddels geen contact meer. ‘Nee, wij spreken elkaar niet meer. Toen we net terug waren, spraken we elkaar wel nog. Maar we kwamen al snel tot de conclusie dat we elkaar niets te vertellen hadden.’ Geen van beiden voelde dan ook de behoefte om het contact te onderhouden. ‘Enkele weken geleden stuurde ik hem een berichtje om te vragen hoe het met hem ging. Hij heeft dat gelezen, maar hij heeft me niet geantwoord. Nou, dan hoeft het voor mij ook niet meer.’

Bron: LoveReality | Beeld: RTL