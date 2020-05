Arda dacht zijn huisje, tuintje, kindje (ja, Timtation is er niks bij) te hebben gevonden bij Eline. Toen zij niet huis en haard wilde opgeven om naar Hasselt te verhuizen, was de Belg de weg even kwijt. Wilde hij Elke terug, moest hij het nog proberen bij Amber of gaat hij voor een orgie met de hele groep? In de afgelopen aflevering koos hij voor het laatste, maar wie o wie neemt hij dan mee op dreamdate?

Temptation’s Eline onthult: ‘Hadden een goede klik in het vliegtuig’

Hoewel de uitzending nog niet op Videoland staat, is er toch al het een en ander uitgelekt. Want ondanks dat de verleiders en verleidsters hun mond niet voorbij mogen praten, verklapt Eline toch al het een en ander.

Arda dreamdate

De geruchten gaan namelijk al langer dat Amber en Arda het wel heel gezellig hebben na de opnames. Betekent dit dat hij toch Eline aan de kant heeft gezet, en voor zijn andere Temptation is gegaan? Of is de vonk pas overgesprongen thuis in België? Het zal dat laatste zijn geweest, want Arda koos uiteindelijk tóch voor de Nederlandse voor de dreamdate.

Foutje, bedankt

Eline vertelt namelijk tussen neus en lippen door aan vlogger Nick Eshuis dat zij wel degelijk ‘de gelukkige’ was die mee mocht op de allesbepalende date. Tot zover Elke laten zien dat hij haar terug wil. Ook doet de brunette nog een andere opvallende, maar grappige onthulling. Zo zouden Zach en Simone op hetzelfde vliegtuig hebben gezeten als de verleiders en verleidsters (dus ook Romee) door een fout van de productie. ‘Dat was vet awkward’, aldus Eline.

