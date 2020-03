Élite seizoen 3 staat op Netflix!

Het is vrijdag de dertiende en dat betekent voor bijgelovigen geen beste dag. Toch is er goed nieuws: Elite seizoen 3 staat op Netflix.

Elite seizoen 3

En als waardige opvolger van Gossip Girl, zo kunnen we inmiddels wel stellen, zijn we daar heel blij mee. Al tijdens het eerste seizoen werd duidelijk dat de serie over Spaanse tieners op een elitaire school alle ingrediënten van een heerlijke wegkijkserie bevat. Geld in overvloed, intriges, affaires, leugens en de oneindige jacht naar succes en aanzien. Toch verschilt Élite op een aantal punten van Gossip Girl. De tienerserie behandelt namelijk een hoop populaire zaken zoals homofobie, verslavingen en (seksueel) geweld. Meer verschillen en overeenkomsten tussen beider series hebben we hier voor je uiteen gezet.

Het derde seizoen belooft grimmig af te trappen, want al in de laatste aflevering van seizoen 2 was te zien dat Polo weer op school verschijnt. Hij zou vast moeten zitten voor de moord op het zusje van Guzmán, maar daar is dus waarschijnlijk iets misgegaan (want: Polo heeft geld en dus macht). Oh oh, wat zal Guzmán hier van vinden…? Afijn, Élite seizoen 3 dus nu op Netflix.

