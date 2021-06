Seizoen 4 van Élite staat op Netflix! Naast het nieuwe seizoen van de Spaanse serie zijn er nog een tal van nieuwe films en series om te bingen. Dus plof maar lekker op de bank, want dít is alles wat nieuw op Netflix staat deze week.

Series

Élite: Seizoen 4

De studenten aan de chique privéschool Las Encinas gaan opnieuw een schooljaar vol drama, misdaad en romantiek tegemoet. Voordat het nieuwe seizoen begint heeft Netflix alvast enkele korte spin-offs uitgebracht onder de titel Élite: Short Stories.

Black Summer: Seizoen 2

De laatste overlevenden van de zombie-apocalyps zijn nog altijd op zoek naar een veilig onderkomen. Maar een strenge winter vol ontberingen stelt het gezelschap voor een nieuwe reeks uitdagingen.

Fatherhood (2021)

Na de dood van zijn geliefde, komt Matt (Kevin Hart) alleen voor de opvoeding van zijn pasgeboren dochtertje te staan. Zijn vrienden en familie denken dat de alleenstaande vader niet volwassen en verantwoordelijk genoeg is om deze zware taak op zich te nemen. Deze Netflix Original-film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Bon Bini Holland 2 (2018)

In dit vervolg op de kaskraker uit 2015 kruipt Jandino Aspiraat opnieuw in de huid van talloze typetjes, waaronder Robertico. Deze romanticus reist naar Nederland om zijn voormalige verloofde Noella terug te winnen. Dat gaat niet zonder slag of stoot.

The Goldfinch (2019)

Tijdens een aanslag op een museum waarbij zijn moeder overlijdt, komt de jonge Theo in het bezit van een kostbaar schilderij. Hij besluit het kunstwerk te houden, maar dit brengt hem als volwassene in grote problemen. Deze dramafilm is gebaseerd op de roman Het Puttertje van Donna Tart.

The Happiest Season

Abby wil tijdens het kerstdiner niets liever dan haar vriendin Harper ten huwelijk vragen. Er is slechts één probleem: Harper heeft nog niet aan haar conservatieve ouders verteld dat zij lesbisch is. De hoofdrollen in The Happiest Season zijn voor Kirsten Stewart en Mackenzie Davis.

xXx: The Return of Xander Cage (2017)

Vin Diesel kruipt voor de derde keer in de huid van actieheld Xander Cage. De geheime agent neemt het op tegen zijn voormalige collega Xiang. Deze gevaarlijke vechtkunstenaar heeft een bijzonder wapen in bezit en kent alle geheimen van Xander.

Black Hawk Down (2001)

Een militaire operatie gaat volledig mis wanneer een helikopter vol Amerikaanse soldaten wordt neergehaald in het door oorlog verscheurde Mogadishu. John Grimes (Ewan McGregor) en zijn collega’s zullen alles op alles moeten zetten om de missie te overleven. Deze oorlogsfilm van regisseur Ridley Scott (Gladiator) sleepte twee Oscars in de wacht.

Charlie’s Angels (2000)

Natalie, Dylan en Alex werken als privé-detectives voor de mysterieuze Charlie. De drie vrouwen komen in actie om de gevaarlijke zakenman Roger Corwin tegen te houden. Deze man heeft het gemunt op waardevolle software en gaat erg ver om dit te stelen.

Documentaire

Metallica: Some Kind of Monster (2005)

In deze spraakmakende muziekdocumentaire geeft de legendarische metalband Metallica een kijkje achter de schermen. Door onderlinge spanningen is de toekomst van de band onzeker geworden. Om Metalica te redden, moeten de bandleden hun grootste frustraties en onzekerheden confronteren.

Penguin Town: Seizoen 1 (2021)

Ieder jaar trekken talloze pinguïns naar een stadje in Zuid-Afrika om te paren. Tijdens de zoektocht naar een partner zetten ze de boel op stelten. Dat leidt tot veel grappige momenten, die aan elkaar gepraat worden door de voice-over van komiek Patton Oswalt.

De films en series verschenen deze week ook op Netflix

15 juni

Burning Love: Seizoen 2 en 3 (2021)

Company of Heroes (2013)

The Bridge on the River Kwai (1957)

Workin’ Moms: Seizoen 5 (2021)

Song One (2014)

16 juni

The Book of Henry (2017)

17 juni

Law School: Seizoen 1 (2021)

Katla: Seizoen 1 (2021)

18 juni

Rurouni Kenshin: The Final (2021)

So Not Worth 1: Seizoen 1 (2021)

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Superguide | Beeld: Getty