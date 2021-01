Elizabeth Chambers verbreekt stilte rondom omstreden ex Armie Hammer

Elizabeth Chambers hield tot voor kort de lippen stijf op elkaar wanneer het ging om de aantijgingen rondom haar ex Armie Hammer. Nu laat ze eindelijk wat horen, zij het heel subtiel (en vrij geestig).

Het zit zo: showbizzsite Just Jared deelde op Instagram een aankondiging van een nieuwe film met regisseur Luca Guadagnino en acteur Timothée Chamalet. Beiden werkten met Armie samen aan de filmhit Call me by your name. De nieuwe film met Timothée vertelt het verhaal van een vrouw die op een roadtrip gaat om haar vader die ze nooit heeft gezien te vinden. Saillant: dat doet ze om te ontdekken waarom ze drang voelt om te moorden en de mensen die van haar houden op te eten. Titel van de film: Bones & All.

Die ironie is ook Elizabeth Chambers niet ontgaan. Ze zag de aankondiging op Instagram en reageerde met: ‘No. Words.’

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Comments By Celebs (@commentsbycelebs)

Kannibalistische fantasieën

Het is de eerste keer dat Elizabeth zelf (indirect) reageert op de controverse rondom haar ex-man en de vader van haar kinderen. Armie wordt beschuldigd van kannibalisme en zou zijn kannibalistische fantasieën hebben gedeeld met verschillende vrouwen. Na berichten van een anoniem social media account stapten de afgelopen weken steeds meer vrouwen naar voren met hun verhaal over de acteur.

Hoewel Armie de verhalen ‘bullshit’ noemt, heeft het hem inmiddels al wel twee projecten gekost. Hij is uit de film Shotgun Wedding met Jennifer Lopez gestapt. Ook zijn rol in The Offer is van de baan.

Bron: People | Beeld: Getty