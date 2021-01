Ex-vrouw Armie Hammer is ‘ziek’ van kannibalisme beschuldigingen

Elizabeth Chambers is in shock na het nieuws over haar ex-man Armie Hammer. Steeds meer vrouwen staan op om de kannibalistische fantasieën die de acteur naar verluidt heeft te delen.

Hammer stuurde de vrouwen seksuele fantasieën met duidelijke en gewelddadige verwijzingen naar mutilatie en kannibalisme. ‘Elizabeth is in totale shock door de beschuldigingen aan zijn adres en heeft het gevoel dat haar wereld op z’n kop staat’, vertelt een bron dichtbij de tv-persoonlijkheid aan Entertainment Tonight.

Kinderen

Hammer en Chamers hebben samen twee kinderen: Harper (6) en Ford (3). ‘Haar eerste prioriteit is natuurlijk het beschermen van haar kinderen tegen dit nieuws en ervoor zorgen dat zij zich veilig voelen. Ze wil niet dat zij een trauma krijgen door alles wat er gaande is.’

Haar reactie komt een paar dagen nadat het eerste bericht over Hammers vermeende kannibalisme uitlekte. Hij zou DM’s hebben gestuurd waarin hij schrijft hoe hij een teen van zijn date wil hebben zodat hij haar ‘altijd in zijn bezit heeft’. In een ander bericht omschrijft hij hoe haar in stukken wil snijden en ‘die stukken wil neuken’.

Ribben op de barbecue

Intussen stappen steeds meer vrouwen naar voren die hun ervaring met de filmster delen. Courtney Vucekovich zegt dat Hammer tegen haar zei dat hij haar ribben wilde breken en die op een barbecue wilde leggen om daarna op te eten. Vucekovich had in juni 2020 een affaire met de acteur – een maand voordat hij en Chambers officieel uit elkaar gingen.

Hoewel Vucekovich verder geen details wil delen over hun naar eigen zeggen ‘verknipte’ relatie, vertelt ze wel dat zijn gedrag na hun breuk in oktober reden genoeg was om in therapie te gaan. Daar wordt ze behandeld aan trauma en PTSD (posttraumatische stressstoornis).

Voordeel van de twijfel

Ook Jessica Ciencin Henriquez zegt dat de aantijgingen tegen Hammer waar zijn. Zij werd in september met hem gezien – vlak voordat hij daarna verderging met Rumer Willis. ‘Als je je nog steeds afvraagt of die DM’s echt zijn, moet je je misschien afvragen waarom we in een cultuur leven waarin we de daders het voordeel van de twijfel geven in plaats van de slachtoffers.’

Donderdag maakte de acteur bekend dat hij uit de film Shotgun Wedding stapt. Hij noemt alle aantijgingen ‘bullshit’ en wil de komende vier maanden bij zijn kinderen zijn in plaats van filmen op de Dominicaanse Republiek.

