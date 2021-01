Elizabeth Olsen: ‘Alles wat mijn zussen droegen wilde ik ook aan’

Opgroeien met een zus is geweldig, maar kan ook voor de nodige frictie en rivaliteit zorgen. Zo ook bij de grote wereldnamen. Elizabeth Olsen vertelt dat ze als meisje flínk jaloers was op de effortless stijl van haar wereldberoemde tweelingzussen. Snappen we, Elizabeth. Wij ook.

Stel je toch eens voor dat je zou opgroeien met Mary-Kate en Ashley Olsen. Daar waar wij het moesten doen met de ietwat excentrieke stijl van onze moeder als inspiratiebron, zouden we dan het oh zo gewilde nonchalante maar toch chique stijltje van de Olsens met de paplepel ingegoten hebben gekregen. Klinkt als een voorbode voor een stijlvol leven.

Al-tijd stijlvol

Toch kunnen we ons ook wel voorstellen dat het frustrerend kan zijn als je omringd wordt door zussen die niet alleen wereldberoemd zijn, maar ook nog eens zonder enige moeite áltijd super stylish de deur uitstappen. Want zelfs als ze op een winderige straathoek hun iconische Starbucks koffie drinken en aan hun sigaret lurken, zien ze er nog irritant goed uit.

Looks kopiëren

Elizabeth Olsen vertelt nu dat ze heel veel geleerd heeft van de stijl van haar zussen, maar dat ze ook flink jaloers was. Ze geeft toe hun looks altijd te kopieëren, en dat stiekem nog steeds doet. ‘Alles wat mijn zussen ooit hebben gedragen, heb ik willen dragen’, vertelt Elizabeth. ‘Toch wil ik als volwassene ook nog steeds alles hebben. Ik wil hun jassen, ik wil hun schoenen, ik wil hun jurken. Dat is iets wat ik nog altijd voel’, aldus de actrice.

Eigen stijl

Inmiddels heeft Elizabeth wél haar eigen stijl gevonden, waar in de verte inderdaad de handtekening van de Olsen Twins terug te zien is. Haar looks zijn echter wel een stuk Amerikaanser en gepolijster. Het typische nonchalante tintje van de looks van Mary-Kate en Ashley heeft zij achterwege gelaten. Of het nou met opzet is, of niet.

