Als wij zeggen ‘woensdag’, zeg jij natuurlijk ‘Temptation Island dag’. Natúúrlijk. Eens een guilty pleasure, altijd een guilty pleasure. Wees daarom gewaarschuwd, dit artikel bevat spoilers over Arda en Elke. En Eline. Ook Eline.

Want stonden we afgelopen week nog versteld van Elke’s kalmte tijdens het kampvuur, in de aflevering die vanaf vandaag op Videoland staat, doet ze wéér iets waarvan we onder de indruk zijn. Elke besluit om de confrontatie met Eline aan te gaan in Temptation Island.

You just got tempted

In de preview van afgelopen week was het al een beetje te zien. Arda begint onraad te ruiken en beseft langzaam – very langzaam – dat verleidster Eline puur een spel met hem speelde. ‘Ik ben gewoon teleurgesteld in haar. Als er niet meer inzit dan twee weken met elkaar omgaan, dan voel ik mij gewoon heel stom dat ik die keuze hem gemaakt’, zegt hij in de camera over de vrijpartij die hem zijn relatie met Elke kostte. Want Arda, blind als een koe, hoopte dat Eline hem wel zou volgen naar Hasselt. Als hij had geweten dat het voor Eline slechts een spel was, was hij wel gegaan voor Amber (niet eens voor Elke), zo liet hij eerder al weten.

De grote spijtshow

Maar Arda is niet de enige met spijt. Ook verleidster Eline voelt zich schuldig. ‘Natuurlijk komt hij hier om zijn relatie te testen. Maar ik had niet verwacht dat hij een toekomst met mij wilde en daar voel ik mij heel lullig over.’ Waarop Arda ook tot de nodige zelfreflectie komt: ‘Ik heb Temptation Island zwaar onderschat. Ik denk dat dit gewoon een sprookje was en dat dit nu gewoon voorbij is. Ik had nooit verwacht dat mijn relatie zo snel kapot zou gaan.’

Als charmeoffensief postte Arda deze week een uitgebreide verklaring met ‘vijf feiten’ op een rij, omdat hij het beu is om bestempeld te worden als ‘de nieuwe Timtation’.

De confrontatie

Later in de aflevering, het blijven een sensationele 45 minuten, krijgt Elke de kans om Eline te spreken. Die kans pakt ze met beide handen aan. Eline legt haar uit dat ze geen relatie met Elke’s vriend wil. ‘Ik wil geen relatie met Arda. Er spelen wel gevoelens, maar ik zie het eerder als vakantieliefde.’

En dat mensen, heeft dus de relatie van Elke en Arda de kop gekost.

