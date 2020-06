Elke neemt Arda nog altijd niks kwalijk: ‘Ik geloof dat alles om een reden gebeurt’

Het is inmiddels geen geheim meer dat Temptation’s Elke en Eline prima met elkaar door één deur kunnen. Oké BFF’s zijn ze misschien niet, maar er zijn ook no hard feelings tussen de twee. En Arda? Die verwijt de Belgische ook niks.

In een openhartig gesprek met de Vlaamse Story vertelt Elke dat hoewel het een zware periode was na Temptation Island, ze niemand iets kwalijk neemt. ‘Ook Eline niet, na de opnames excuseerde ze zich nog met een smsje.’

Excuses

De brunette vervolgt: ‘Eline vroeg oprecht hoe het met me was en bood haar excuses aan. Dat apprecieerde ik echt heel hard. Vriendinnen kun je ons niet noemen, maar we zijn helemaal oké met elkaar. Vorige week zagen we elkaar voor het eerst face to face en vertelde ze haar kant van het verhaal.’