Kamala Harris’ stiefdochter Ella Emhoff sleept modellencontract binnen

Kamala Harris sierde onlangs de cover van Vogue, nu treedt haar stiefdochter wellicht binnenkort in haar voetsporen. Ella Emhoff is binnengesleept door modellenbureau IMG, en mag zich daarmee collega’s van Bella Hadid en Erin Wasson noemen.

Het modellenbureau doet goede zaken deze maand, want eerder tekende ook al inauguratie dichter Amanda Gorman bij het agency.

Van student naar model

Het is een nieuwe stap in het leven van de 21-jarige Ella Emhoff. Ze is de stiefdochter van vice-president Kamala Harris en dochter van Doug Emhoff, en stond nog niet eerder voor de camera. Ella studeert aan de Parsons School of Design in New York City, met een specialisatie in textiel. De interesse voor mode zat er dus al in, maar nu bestormt ze zelf ook de modellenwereld.

Gescout tijdens voorverkiezingen

IMG is een van de prestigieuste modellenbureaus van de wereld. Een blik op de modellen die er onder contract staan zegt al genoeg: onder andere Gisele Bündchen, Gigi and Bella Hadid, Stephanie Seymour, Lily Aldridge gingen Ella Emhoff al voor. Volgens de New York Times trok Ella direct de aandacht van CEO Ivan Bart tijdens de presidentiële voorverkiezingen deze zomer.

Brutaliteit

‘Het gaat bij modellen niet alleen meer om het uiterlijk, niet meer alleen om lichaamsbouw, lengte of geslacht”, aldus Ivan Bart tegen de New York Times. ‘Ella past met haar looks en persoonlijkheid precies in de tijd waarin we leven. Ze straalt een brutaliteit en vreugde uit.’

Ella zelf laat weten ‘behoorlijk verrast’ te zijn geweest toen ze benaderd werd door IMG. ‘Want toen ik jonger was, zag ik model worden nooit als een onderdeel van mijn levensloop. ‘Het is wel intimiderend en beangstigend om deze wereld binnen te gaan die hypergefocust is op jou en het lichaam’, aldus Ella.

