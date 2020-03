De roddels gaan door: Ellen DeGeneres blijkt twee gezichten te hebben

Als er één ding is waar ze gek op zijn in Showbizz-land dan zijn het rumours, rumours en nog eens rumours. Ook de roddels over de ware aard van Ellen DeGeneres (62) blijven maar in de rondte gaan. Hoewel de razend populaire talkshowhost vaak gezien wordt als ruimdenkend en vrijgevig, denken haar oud-medewerkers daar héél anders over. Volgens hen zou Ellen een van de akeligste mensen zijn die er in tv-land rondloopt.

De ellende begon allemaal met een tweet van de Amerikaanse komiek Kevin T. Porter. “We hebben op dit moment allemaal een beetje vriendelijkheid nodig. Datgene waar Ellen DeGeneres het altijd over heeft”, schreef hij. “Ze is ook berucht als een van de gemeenste mensen op aarde.” Hij riep zijn volgers op om gelijksoortige verhalen over Ellen te delen. “Voor iedere reactie geef ik twee dollar.” En daar werd massaal op gereageerd.

LEES OOK:

Moeder Ellen DeGeneres breekt stilte en toont berouw voor haar dochter

Right now we all need a little kindness. You know, like Ellen Degeneres always talks about! 😊❤️ She’s also notoriously one of the meanest people alive Respond to this with the most insane stories you’ve heard about Ellen being mean & I’ll match every one w/ $2 to @LAFoodBank — Kevin T. Porter (@KevinTPorter) March 20, 2020

Vreemd eisenlijstje

Verschillende ex-werknemers van de presentatrice delen de meest vreemde anekdotes over hun voormalige bazin. Zo wordt beweerd dat Ellen medewerkers van de talkshow naar huis stuurde als ze vond dat ze ‘stonken’ of kauwgum zaten te kauwen als ze met haar praatten. Haar personal assistent vertelt dat haar vreemde eisenlijstje ‘wel 50 punten kende’: “Een daarvan was een specifieke soort bloemkool die amper te krijgen is. Ik moest naar vijftien verschillende winkels om die te vinden. Ze heeft de bloemkool nooit aangeraakt.”

Capsones

Ook een oud-manager van Ellen doet uitgebreid een boekje open: “Het eerste wat ik leerde is dat, als ik een andere klant aan de lijn had, ik moest zeggen dat mijn kinderen een noodgeval hadden, waardoor ik met haar kon bellen. Ellen wilde nooit teruggebeld worden, anders was je ontslagen.”

NikkieTutorials

De talkshowhost ligt al wat langer onder vuur om haar gedrag. Niet lang geleden mocht NikkieTutorials bij Ellen op de bank plaatsnemen om haar verhaal te doen over haar coming-out als transgender. Nikkie was niet bepaald te spreken over deze ontmoeting, vertelde ze in De Wereld Draait Door. “Jij komt bijvoorbeeld wél een handje geven vooraf”, zei ze tegen Matthijs van Nieuwkerk. “Ellen doet dat dus niet.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Beeld: Brunopress