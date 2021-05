Ellen DeGeneres legt uit waarom ze na 19 seizoenen stopt met talkshow

Ellen DeGeneres kondigde deze week aan dat ze in het voorjaar van 2022 stopt met haar iconische talkshow. De talkshow-host lag het afgelopen jaar flink onder de vuur, maar ze zegt zelf dat dat niks te maken heeft met haar besluit te stoppen.

In de openingsmonoloog van haar meest recente uitzending licht Ellen haar besluit toe.

‘De afgelopen 18 jaar hebben mijn leven veranderd. Jullie hebben allemaal mijn leven veranderd. Ik ben dankbaar voor al jullie kijken, dansen en soms huilen. Deze show was de geweldigste ervaring van mijn leven en dat ben ik jullie allemaal verschuldigd’, begint ze haar verhaal.

Praten tegen de tv

‘Ik heb er een tijdje over nagedacht. Erover gemediteerd. Met Portia (haar vrouw, red.) erover gesproken. Met mezelf gesproken. Een paar keer praatte ik tegen mezelf terwijl Portia dacht dat ik het tegen haar had. Eens praatte ik tegen Portia maar dacht zij dat ik het tegen mezelf had omdat ik alle andere keren het ook tegen mezelf had. Laatst had ik het tegen Alexa en toen reageerde Siri, en een keer praatte ik tegen de tv en appte ik per ongeluk mijn oogdokter. Het punt is: ik moet een pauze nemen van praten.’

Instinct

Ze zegt dat stoppen na het negentiende seizoen altijd al het plan was. ‘Twee jaar geleden tekende ik een deal voor drie jaar. In mijn hart wist ik altijd al dat het daarna klaar zou zijn. De waarheid is dat ik altijd op mijn instinct vertrouw. Mijn instinct zei me dat het tijd is. Als comedian, heb ik altijd het belang van timing begrepen. Ik voel echt dat het volgende seizoen het goede moment is om dit hoofdstuk af te sluiten.’

Giftige cultuur

Eerder zei Ellen dat je als creatief persoon altijd uitgedaagd moet worden, en ze ‘die uitdaging niet meer voelt’. Een opvallende uitspraak, gezien de beschuldigingen die ze afgelopen tijd over zich heen kreeg. Zo zou de cultuur achter de schermen door haar toedoen behoorlijk giftig zijn en deden verschillende medewerkers hun verhaal in de media.

‘Belachelijk verhaal’

‘Dat had bijna impact op de show’, zegt Ellen over die controverse. ‘Het was heel kwetsend voor me. Maar echt, heel. Maar als ik de show zou stoppen om die reden, was ik dit seizoen niet teruggekomen. Dus dat is niet de reden dat ik stop, maar het was moeilijk want het was zomer, ik zat thuis en ik las een verhaal over dat mensen kauwgom moesten kauwen voordat ze mij aanspraken. Ik dacht: oké, dit is hilarisch. Toen kwam ik nog een ander belachelijk verhaal onder ogen en hield het niet meer op. Ik was niet aan het werk, dus ik had op dat moment geen platform. Ik wilde niet reageren op Twitter en dacht: als ik het er niet over heb, gaat het vanzelf weg. Omdat het allemaal zo stom was.’

Dakota Johnson

Kijkers zijn echter niet overtuigd van haar verhaal. Ze herinneren zich massaal een uiterst pijnlijk moment met actrice Dakota Johnson in de show. Toen Ellen haar grappend vroeg waarom ze niet was uitgenodigd voor Dakota’s verjaardag, wees die haar in alle ernst op het feit dat ze wél was uitgenodigd. ‘Dat is eigenlijk niet waar, Ellen. Vraag het maar aan iedereen. Vraag het maar aan Jonathan, je producer.’ Nadat de actrice voet bij stuk hield, kon de presentatrice het zich opeens ‘toch wel’ herinneren.

Voor twitteraars is deze aankondiging dan ook het perfecte moment om een trits Dakota-memes uit de hoge hoed te toveren.

dakota johnson has done more for society by ending ellen degeneres than most of your faves have in their careers and it shows

Bron: People | Beeld: Brunopress