Ellen Degeneres vroeger misbruikt door stiefvader

Ellen DeGeneres doet in het tweede seizoen van de Netflix-serie My Next Guest Needs No Introduction van David Letterman een boekje open over haar jeugd. Zo vertelt ze dat ze als tiener meerdere keren is misbruikt door haar stiefvader, meldt Entertainment Tonight.

Toen haar moeder Betty trouwde met ‘een hele slechte man’ en daarna gediagnosticeerd werd met borstkanker, begon het misbruik bij de inmiddels 61-jarige talkshowhost van The Ellen Show. Haar stiefvader gebruikte haar moeders ziekte om Ellen seksueel te misbruiken.

Knobbeltje

‘Hij vertelde me toen ze de stad uit was dat hij een knobbel in haar borst had gevoeld en mijn borsten moest voelen, omdat hij haar niet van streek wilde maken’, herinnert ze zich. Ellen was nog jong en wist niet veel van lichamen. ‘Ik wist niet dat borsten allemaal anders zijn… Hoe dan ook, hij overtuigde me dat hij mijn borsten moest voelen.’ Vervolgens deed hij dit meerdere keren.

Ellen vertelt ook aan David dat ze een keer moest vluchten voor haar stiefvader. ‘Hij probeerde mijn deur open te breken en ik trapte het raam open om weg te rennen, omdat ik wist wat er zou gaan gebeuren. Ik wilde niets aan mijn moeder vertellen, omdat ik haar beschermde en wist dat het haar geluk zou bederven.’

Kwalijk

Ellen was op dat moment een jaar of 15 en nam het vooral zichzelf kwalijk, omdat ze niet voor zichzelf opkwam. ‘Het is echt een vreselijk, vreselijk verhaal en de enige reden waarom ik er in detail over ga praten, is omdat ik wil dat andere meisjes dat nooit door iemand laten doen.’

Uiteindelijk besloot de presentatrice het toch aan haar moeder te vertellen. ‘Ik had haar nooit in bescherming moeten nemen. Ik had mezelf moeten beschermen en ik vertelde haar jarenlang niets. En toen ik het haar eindelijk vertelde, geloofde ze me niet en bleef ze nog achttien jaar met hem getrouwd. Uiteindelijk ging ze bij hem weg, omdat hij zijn kant van het verhaal steeds veranderde.’

Ze heeft inmiddels een betere band met haar moeder, maar toch zit het Ellen dwars dat haar moeder haar eerst niet geloofde. ‘Ik wou dat ze beter voor me had gezorgd. Ik wou dat ze me had geloofd. Ze heeft wel haar excuses aangeboden, maar toch.’

Slachtoffers

Ellen hoopt dat haar verhaal andere slachtoffers helpt om met hun verhaal naar buiten te treden. ‘Wij [vrouwen] hebben gewoon niet het gevoel dat we het waard zijn. We zijn bang om een stem te hebben of om nee te zeggen,’ zegt ze.

‘Dat is de enige reden waarom ik denk dat het belangrijk is om erover te praten, omdat er zoveel jonge meisjes zijn en het maakt niet uit hoe oud je bent. Wanneer ik mensen zie die zich hierover uitspreken, vooral nu, maakt het me boos als slachtoffers niet worden geloofd. We verzinnen deze dingen echt niet. En ik hou van mannen, maar er zijn er zoveel die met zoveel wegkomen. Het is tijd voor ons om een stem te hebben. Het is tijd voor ons om de kracht te hebben.’

My Next Guest Needs No Introduction

Aanstaande vrijdag start het tweede seizoen van My Next Guest Needs No Introduction op Netflix. Ellen is te zien in de tweede aflevering en praat niet alleen over het misbruik, maar ook over daten met jongens op de middelbare school, uit de kast komen en haar huwelijk. Bekijk hier alvast de trailer:



