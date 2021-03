Oh no! Ellen Pompeo hint op einde van Grey’s Anatomy

Slecht nieuws voor alle fans van de ziekenhuisserie Grey’s Anatomy. Het lijkt er namelijk op dat de serie binnenkort aan z’n einde komt. Hoofdrolspeelster Ellen Pompeo a.k.a. Meredith hint op de definitieve finale.

Gaat Grey’s Anatomy stoppen?

Grey’s Anatomy heeft alles: romantiek, drama, spanning én een cast vol knappe acteurs. De populaire serie vermaakt dan ook alweer vijftien jaar miljoenen fans. Toch kan de ziekenhuisserie helaas niet voor altijd door blijven gaan, hoe graag we dat ook zouden willen. In een interview met CBS News laat Ellen Pompeo weten dat het einde van de serie nabij is. Huilen!

Finale

Ellen vertelt dat er nog niet is besloten hoe het einde eruit moet zien: ‘Zo’n iconische serie beëindigen, hoe doe je dat? Ik wil zeker weten dat het recht doet aan het personage, de serie en de fans. We moeten het goed doen.’

Meredith forever

Voor Ellen zelf heeft het best lang gevoeld alsof ze vast zat aan het personage van Meredith Grey. Op dit moment is dat niet meer zo: ‘Nu ik 50 ben geweest, wil ik niet meer op die manier naar mezelf kijken. Met de leeftijd komt ook wijsheid. Ik kan alles doen wat ik wil óf juist helemaal niets!’ Zou de actrice een vervroegd pensioen wel zien zitten?

Seizoen 17

Momenteel is seizoen 17 te zien op Net5. In dit seizoen worden dokter Meredith Grey en haar collega’s van het Grey Sloan Memorial zwaar getroffen door de coronapandemie. In Amerika werd het uitzenden van dit seizoen voor een aantal maanden onderbroken. In december werd de laatste aflevering uitgezonden en het seizoen wordt op 11 maart hervat. Nederland loopt hier een aantal maanden op achter. Gelukkig hebben wij dus nog wat afleveringen te gaan, maar geniet er nog maar extra veel van, want dit seizoen zou zomaar eens het laatste kunnen zijn.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief