Ellen wil scheiden van Bert: ‘Ik denk dat hij de scheiding zo lang mogelijk probeert uit te stellen’

Ellen heeft tegen Bert gezegd dat ze wil scheiden. Na drie maanden is Bert nog steeds heel verdrietig, hij wil haar niet kwijt. Maar als Ellen voet bij stuk houdt, onderzoekt Bert de mogelijkheden. Bij de bank komt hij tot de ontdekking dat ze financieel gezien eigenlijk niet kunnen scheiden. Als ze hun huis verkopen, blijft er te weinig geld over voor twee aparte woningen. Ellen gelooft hem niet. Ze denkt dat Bert de scheiding zo lang mogelijk probeert uit te stellen.

Ellen: ‘Drie maanden geleden heb ik Bert verteld dat ik wil scheiden. Ik geloof niet dat hij het zag aankomen, hij moest verschrikkelijk huilen. Hij zei dat hij nog wel van mij hield en dat ik ook weer van hem zou gaan houden als ik maar meer mijn best zou doen. Maar ik weet honderd procent zeker dat dat er niet meer in zit. Ik heb hem een paar dagen laten betijen en toen ben ik er weer over begonnen. Uiteindelijk begreep hij wel dat ik het serieus meen. Toen is hij van alles gaan uitzoeken: of we de scheiding zelf konden regelen of dat we beter een mediator of een advocaat in de arm konden nemen, hij heeft zelfs een afspraak gemaakt met een mediator. Dat is echt Bert, alles uitzoeken om de zaken zorgvuldig te regelen. Dat benauwt me weleens, maar in dit geval was ik blij verrast dat hij zo voortvarend aan de slag ging.

‘Steeds als ik hem erop aanspreek, krijg ik een ontwijkend antwoord’

Maar die afspraak met de mediator is uiteindelijk vanwege hem niet doorgegaan en een vervolgafspraak is er ook nog steeds niet. Steeds als ik hem erop aanspreek, krijg ik een ontwijkend antwoord. Sinds ik heb gezegd dat ik wil scheiden, is hij verschrikkelijk zorgzaam. Hij kwam zelfs met een Ikeagids om meubels uit te zoeken voor mijn nieuwe huis. Dat is lief, maar feitelijk is er dus nog helemaal niets gebeurd. Hij heeft de hele praktische afhandeling van de scheiding naar zich toegetrokken en het er vervolgens bij laten zitten. Ik heb het gevoel dat hij de boel loopt te traineren.’

Bert: ‘Ja, Ellen heeft het in haar hoofd al helemaal voor elkaar. Ze wil een eigen appartement in de binnenstad. Ik vind het verschrikkelijk dat ze bij me weg wil. Ze is mijn thuis, mijn leven. Ik zou alles doen om haar bij me te houden. Maar goed, als ze weg wil, wil ze weg. Ik zal er natuurlijk voor zorgen dat we ons huwelijk netjes afsluiten en dat ze goed terechtkomt. Ik heb me verdiept in hoe we dat kunnen regelen. Ik heb mediators en advocaten gesproken en ik ben naar de bank geweest.

‘Ze denkt dat het allemaal vanzelf gaat’

Daar kwam ik erachter dat we financieel eigenlijk helemaal niet kunnen scheiden. Al ons geld zit in ons huis. Als we dat verkopen, blijft er te weinig over om voor ons allebei een nieuwe woning te kopen. En een beetje betaalbaar huren gaat ook niet, daarvoor verdienen we weer net te veel. Ellen wil niet inzien dat we financieel aan elkaar vastzitten. Ze heeft zich nooit in onze financiën verdiept. Ze denkt dat het allemaal vanzelf gaat. Maar ik weet echt niet hoe ik dit voor elkaar moet krijgen. Bovendien wil ik veel liever dat ze bij me blijft. Vorige zomer zijn we nog naar Parijs geweest, dat was heel romantisch. En nu wil ze opeens weg. Ik kan het gewoon niet begrijpen. Maar goed, als zij daar gelukkig van wordt. Ik weet alleen niet hoe we het financieel moeten regelen. Gisteren zei Ellen: “Als je niet opschiet neem ik een advocaat”. Maar dan houden we helemaal geen geld over.’

De mediator: ‘Het is niet vaak zo dat twee mensen tegelijk de behoefte hebben om een punt achter de relatie te zetten. Dat maakt het moeilijk om te bepalen op welk moment dat dan wel gebeurt. Als je daar samen niet uitkomt is het van belang te onderscheiden waar jullie niet uitkomen. Vaak is het een emotionele kwestie, de rouwverwerking van de verbroken relatie. Soms is het de zorg om de kinderen te moeten confronteren met een nieuwe situatie, die voor hun vaak niet beter is dan de huidige. Dat zou dan een reden zijn om te kiezen om bij elkaar te blijven.

Maar het kan dus ook gaan om een belabberde financiële situatie of slecht vooruitzicht op een nieuwe woonplek. Dat is aan jullie dan ook de eerste vraag. Wat staat in de weg om door te pakken of wat staat in de weg om de blokkade op te lossen en daar de tijd voor te nemen? Door hier op door te vragen komt uiteindelijk boven of het de rouwverwerking is of een praktisch probleem over de huisvesting en de financiën. Als het dat laatste blijkt te zijn is het raadzaam samen een adviseur in te schakelen die jullie een aantal zaken gaat voorrekenen. Een financiële mediator houdt tegelijkertijd in het oog of er toch niet emotionele belemmeringen opspelen. Al met al kan deze structuur van vragen en gezamenlijk oppakken jullie helpen om samen te werken aan de beren op de weg.

Er gebeurt altijd wel iets in je sociale omgeving waardoor je even van je stuk bent gebracht. iMediators is in die gevallen een handige partner om bij je te hebben. Online of aan tafel helpen wij vrienden, partners en collega’s weer in gesprek te komen. Samen naar een nieuwe toekomst zonder jezelf te verliezen.’

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan.



