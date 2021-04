Elliot Page spreekt voor het eerst over leven na coming out

Voor het eerst sinds zijn coming out heeft Elliot Page zich uitgesproken over zijn leven sindsdien. Niet door een post op Instagram of een berichtje op Twitter, maar met een emotioneel en zeer openhartig interview met Oprah Winfrey herself.

Eind 2020 maakte acteur Elliot (voorheen Ellen) Page bekend transgender te zijn. De acteur, onder andere bekend van films als ‘Juno’, ‘Inception’ en ‘X-men’, deed dit met een post op Instagram. Zes jaar geleden kwam Elliot Page uit de kast als queer en is sindsdien een van de meest zichtbare lhbtiq-sterren van Hollywood.

Coming out

In het openhartige interview vraagt Oprah Winfrey wat Elliot het meest blij maakt sinds zijn coming out. ‘Als ik uit de douche kom met een handdoek om, kijk ik naar mezelf in de spiegel en denk ik: ‘Daar ben ik’, vertelt hij. ‘ En ik heb niet langer het moment waarop ik in paniek raak, wat ik eerst altijd had als ik naar mijzelf keek’, aldus de acteur.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

View this post on Instagram A post shared by @elliotpage

‘Eindelijk mezelf’

De acteur vertelt dat hij zich als peuter al een jongen voelde. ‘Ik was valse liefdesbrieven aan het schrijven en ondertekende ze met ‘Jason’. Ik kon het gewoon niet begrijpen wanneer mij werd verteld dat ik geen jongen was.’ Hij vervolgt: ‘ Je voelt het. Nu begin ik me eindelijk te voelen zoals ik ben, en dat is zo mooi en buitengewoon.’

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Eonline | Beeld: Getty