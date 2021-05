Elliot Page deelt stralende zwembroekfoto na transitie

Hollywood-ster Elliot Page deelt zijn eerste zwembroekfoto na zijn transitie. De acteur is onder meer bekend van Juno, Inception, X-men en the Umbrella Academy.

Zomer

Het bijschrift van de stralende foto luidt: ‘Trans bb’s first swim trunks’. Op de foto is te zien hoe gelukkig Elliot is met zijn summerbody. Ook collega-acteurs van the Umbrella Academy reageren enthousiast. Zo zegt Justin Cornwell: ‘Nu snap ik waarom je van me won tijdens onze work-out!’ en schrijft Justin Min: ‘Klaar voor de zomer’.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht dat is gedeeld door @elliotpage

Trans

Begin december vorig jaar, deelde Elliot Page het nieuws dat hij een transgender persoon is via een post op Instagram. In die post liet ie vooral weten gelukkig te zijn met zijn coming-out, maar ook bang was voor de reacties. ‘Mijn blijdschap is echt, maar het is ook fragiel. De waarheid is dat ik ook bang ben. Bang voor de haat, de grapjes en het geweld. De statistieken liegen er niet om; de discriminatie tegen trans mensen is wreed en zorgt voor bizarre getallen. In 2020 alleen al zijn er veertig transgender mensen vermoord.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht dat is gedeeld door @elliotpage

Terugblik

Een aantal maanden na zijn coming-out, blikt Elliot terug in Time Magazine. Hoewel hij angstig was voor transfobie en hatelijke reacties, ontving hij alleen maar steun van zijn naasten en fans. ‘Ik verwachtte een hoop steun en liefde en ook een enorme hoeveelheid haat en transfobie. En dat is precies wat er gebeurde’, vertelt Elliot Page, die aangaf toch ontzettend blij te zijn dat hij de stap had gezet. ‘Ik deed het voor mezelf. Ik wil kunnen zijn wie ik ben.’ Ook sprak Elliot met Oprah over zijn transitie. ‘Als ik uit de douche kom met een handdoek om, kijk ik naar mezelf in de spiegel en denk ik: ‘Daar ben ik’, vertelt hij.

Bron: RTL Boulevard, Instagram | Beeld: Brunopress

