Emilia Clarke kennen we natuurlijk allemaal van Game of Thrones, waarin ze niet zelden uit de kleren ging. Nu blijkt dat de actrice daar van tevoren door niemand op was voorbereid en er eigenlijk totaal niet op zat te wachten. Haar ‘nee’ werd alleen niet geaccepteerd.



Emilia wist van tevoren niet dat ze naakt zou moeten voor de serie. Dat ontdekte ze pas toen ze de scripts las. De 33-jarige actrice – die nu in de bioscoop te zien is in de film Last Christmas – biecht haar verhaal op in de podcast Armchar Expert van Dax Shepard.

Gepusht

Hoewel Emilia het eigenlijk niet zag zitten om naakt gefilmd te worden, hebben de makers van Game of Thrones haar gepusht om het toch te doen. ‘Je wilt de fans toch niet teleurstellen?,’ zeiden ze toen ze protesteerde.

Omdat ze pas net in het acteerwereldje kwam kijken, durfde ze er niet tegenin te gaan. ‘Los van de naaktheid heb ik het hele eerste seizoen gedacht dat ik het niet waard was om iets te eisen,’ vertelt ze. ‘Ik huilde op de wc en kwam vervolgens terug om de scène te spelen. Dan deed ik alsof alles helemaal goed was.’

Jason

Gelukkig was Jason Momoa, die Khal Drogo speelt in het eerste seizoen van Game of Thrones, een grote steun voor Emilia. Veel naaktscènes die ze moest spelen, waren met hem. ‘De scènes met Jason waren geweldig, omdat hij zei: ‘nee lieverd, dit is niet goed’.’

