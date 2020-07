Was je fan van ‘Sex and the City’? Of keek je iedere dag naar ‘Beverly Hills’ en ‘90210’? En ging je helemaal lekker op ‘Younger’? Dan hebben we goed nieuws: Darren Star, de maker achter al deze series, is bezig met een nieuwe serie in dit genre. We hebben het over ‘Emily in Paris’.

Emily in Paris

Deze serie, die dit najaar op Netflix verschijnt, volgt Emily die vanuit het Midden-Westen van Amerika naar Parijs verhuist. In de stad van de liefde gaat ze werken bij een Frans marketingbedrijf. Maar zo’n nieuw leven in een totaal andere stad is natuurlijk niet niks. Als we het persbericht van Emily in Paris mogen geloven, is haar nieuwe leven gevuld met ‘bedwelmende avonturen en verrassende uitdagingen’. Gaandeweg zal Emily ‘haar collega’s voor zich winnen, nieuwe vrienden maken en verschillende keren verliefd worden.’ Dat klinkt inderdaad een beetje als het leven van Carrie, nietwaar?

Lily Collins

En ook heel leuk: de rol van Emily is gespeeld door Lily Collins. Haar zou je kunnen kennen van Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, waarin ze de vrouw van Ted Bundy (Zac Effron) speelde.

Naast Lily Collins speelt een aantal – relatief – onbekende én veelbelovende acteurs mee. De knappe mannen-rollen zijn weggelegd voor de Franse acteurs Samuel Arnold en Lucas Bravo. Verder zien we Ashley Park (Tales of the City) en Kate Walsh (13 Reasons Why) eveneens voorbij komen.

MTV Studios

Emily in Paris is een co-productie van MTV Studios en zal in het najaar (een exacte datum is nog niet bekend) te zien zijn op Netflix. Daarover zei Darren Star: ‘MTV Studios en ik hadden ons geen beter thuis dan Netflix voor Emily in Paris kunnen voorstellen. We vinden het geweldig om Emily te mogen voorstellen aan het grote publiek van de streamingdienst.’

De trailer

Hoewel het Instagram-account van Emily al op volle toeren draait en ruim 41.ooo volgers telt, is er nog geen trailer bekend. Maar als we naar de foto’s (en naar de outfits) kijken, belooft het veel goeds.

