Het kan je onmogelijk ontgaan zijn: de nieuwe Netflix-hit Emily in Paris. De serie, die een soort mix is tussen Sex and the City, Younger en The Devil Wears Prada, verscheen begin oktober op de streamingdienst, en werd binnen een mum van tijd gebingewatched door, nou ja, tout le monde. Wat we nu willen weten: komt Emily in Paris seizoen 2 eraan?

In de show zien we hoe de Amerikaanse millennial Emily Cooper wordt overgeplaatst naar Parijs, om voor een Frans marketingbureau te werken. Emily spreek geen woord Frans en moet haar Franse, neerbuigende collega’s zien te overtuigen van haar kunnen. Hoewel de show aardig absurd en stereotyperend is (alle Fransen zijn blijkbaar arrogant en gemeen?), is het óók erg verslavend en kunnen we niet wachten tot er een vervolg komt. Dit is wat we (tot nu toe) weten over Emily in Paris seizoen 2.

Emily in Paris seizoen 2

Het mag duidelijk zijn dat de serie een hit is (zo prijkt ‘ie op nummer 2 in de Netflix top 10), maar vooralsnog is een vervolg niet officieel bevestigd. Maker Darren Star – die onder meer ook verantwoordelijk is voor Sex and the City en Younger – heeft laten weten dat hij hoe dan ook een seizoen 2 ziet zitten. Mag de vlag al uit? ‘In het tweede seizoen maakt Emily een groter onderdeel uit van de wereld waarin ze leeft. Ze wordt steeds meer een échte inwoner van de stad en bouwt haar leven daar op,’ vertelde Star tegen OprahMag.com.

Ook Emily zelf – pardon, Lily Collins – ziet een seizoen 2 wel zitten. Zo vertelde ze in een interview met Vanity Fair: ‘Ik zou niets leuker vinden dan terug te kunnen naar Parijs en een nieuw seizoen op te nemen.’ Dat we steeds dichterbij een vervolg komen, blijkt wel uit een recente post van Netflix op Instagram. Kondigt de streamingdienst in deze serie memes nou aan dat er een tweede seizoen komt (even doorklikken naar rechts)? Mon dieu!

Dit bericht bekijken op Instagram 🖕 Een bericht gedeeld door Netflix Nederland & België (@netflixnl) op 11 Okt 2020 om 3:00 (PDT)

Verhaallijn

Oké, dus volgens Darren Star krijgt Emily haar leven in Parijs op de rit. Betekent dit dat ze misschien permanent in de Franse hoofdstad gaat wonen? Als het aan Collins ligt, zal Emily de wondere wereld búiten Parijs leren kennen en andere Europese steden aftikken. ‘Er waren zoveel situaties waarin we tegen elkaar zeiden: schrijf op, dat moet in seizoen 2,’ vertelde de actrice tegen Vanity Fair.

Emily in… Amsterdam?

‘Ook waren er veel momenten waarop we overwogen: gaat Emily naar het buitenland? Denk je dat ze de Eurostar neemt en uitstapt in België of Londen? Dat zou zo leuk zijn… Dus ik zei zo van, “Darren, er zijn zoveel mogelijkheden om vanuit hier internationaal te reizen”,’ aldus Lily. Wellicht zit er dan ook een reisje naar Amsterdam in? We zijn nu al benieuwd welke stereotypen dán de revue passeren…

Meer van andere personages

‘We hebben een fantastische wereld vol karakters in het leven geroepen,’ vertelde Star tegen Vanity Fair over zijn plannen voor seizoen 2. ‘Ik zou zo graag meer willen vertellen over de andere personages, zoals Philippine Leroy-Beaulieu, die Emily’s baas Sylvie speelt. Ik denk dat we nog maar weinig over haar weten en waarom ze doet hoe ze doet. Ik heb veel ideeën voor een vervolg, en ik weet dat er nog veel meer te vertellen is,’ aldus Star. Betekent dit ook dat we meer te weten komen over Emily’s vriendin Mindy (Ashley Park) en buurman Gabriel (Lucas Bravo)?

Dit bericht bekijken op Instagram okay my neighbors never look like this. Een bericht gedeeld door Emily In Paris (@emilyinparis) op 20 Sep 2020 om 12:38 (PDT)

Veel geduld

Als Emily in Paris daadwerkelijk een tweede seizoen krijgt (fingers crossed!), dan zouden we daar helaas nog wel een flinke tijd op moeten wachten. Net zoals bij veel andere producties wordt filmen erg lastig door het coronavirus. Het eerste seizoen van de show werd – uiteraard – in Parijs opgenomen met een Franse crew, wat hoogstwaarschijnlijk ook het geval gaat zijn voor het tweede seizoen. De productie is dus afhankelijk van de filmregels in Frankrijk, en ook is het afwachten of reizen mogelijk is.

Waar gaat Emily in Paris over?

Mocht je de tijd nog niet gevonden hebben om Emily in Paris te kijken, dan praten we je graag even bij (zonder spoilers, natuurlijk). De serie gaat over de Amerikaanse Emily, die bij een marketingbedrijf in Chicago werkt. Als haar baas onverwachts zwanger blijkt te zijn, wordt de enthousiaste millennial naar Parijs gestuurd om haar over-de-top onbeleefde Franse collega’s op te zadelen met haar Amerikaanse ideeën. Daar zijn ze uiteraard niet van gediend, maar langzaamaan weet Emily haar draai te vinden – niet alleen op werkgebied, maar óók daarbuiten.

Zodra we meer weten over Emily in Paris seizoen 2, zullen we het zo snel mogelijk met je delen. Stay tuned!

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Netflix