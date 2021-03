Hoera: Emily Ratajkowski is bevallen van een zoon

Emily Ratajkowski (29) is afgelopen maandag bevallen van haar zoon Sylvester. Het is het eerste kindje van Emily en haar man Sebastian Bear-McClard (31). Het model deelt het heuglijke nieuws op Instagram.

‘Sylvester Apollo Bear is bij ons gekomen op de aarde. Sly is op 8 maart bij ons gekomen. Het was de gekste, mooiste en meest liefdevolle ochtend van mijn leven’, schrijft ze bij een foto waarop ze haar pasgeboren zoon borstvoeding geeft.

Grateful & growing

In oktober maakte Emily wereldkundig dat ze in verwachting was met een covershoot voor Vogue. ‘Grateful & growing’, schreef ze bij de foto. Daar showde ze haar bolle buikje, samen met een prachtige video die vriendin Lena Dunham van haar maakte. In die video is te horen hoe Emily tegen haar nog ongeboren kind praat.

Geslacht

Het model schreef destijds ook dat het geslacht van het kindje haar niet zoveel interesseert. ‘Er zijn veel belangrijkere vragen. Van wat voor persoon worden wij ouders? Wie zal deze persoon worden? Hoe zal dit kind onze levens en wie wij zijn veranderen?’

