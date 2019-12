Topmodel Emily Ratajkowski maakt krachtig anti-Weinstein statement

Toen vorige week het nieuws over de schikking van Harvey Weinstein en diens slachtoffers naar buiten kwam, zorgde dat wereldwijd voor veel verontwaardiging en woede. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Voor topmodel Emily Ratajkowski was het reden genoeg om haar furie te laten zien op de rode loper. Hoe ze dat deed? Met een ‘fuck Harvey’-tatoeage.

Een dag na het nieuws over de schikking verscheen Ratajkowski op de rode loper van de Uncut Gems-première, een film geproduceerd door haar man Sebastian Bear. Het 28-jarige model, knap als altijd, verscheen in een asymmetrische little black dress met uitgesneden vlakken. Een vrij simpele look, ware het niet dat op haar bovenarm met dikke letters ‘Fuck Harvey’ te lezen viel.

No justice no peace

Later postte het model op Instagram wat meer context: ‘Today Harvey Weinstein and his former studio made a $25 million deal with his victims. Weinstein, accused of offenses ranging from sexual harassment to rape, won’t have to admit wrongdoing or pay his own money. #nojusticenopeace‘

Gaat Harvey Weinstein zijn straf ontlopen?

Wat we tot nu toe van Harvey Weinstein weten, is het volgende: een man met veel geld en weinig berouw. Al twee jaar lang blijft de gevallen mediamagnaat alle beschuldigingen ontkennen. Van het bedrag van de schikking hoeft hij zelf niets te betalen.

Toch is er nog hoop aan de horizon: naast de civiele rechtszaken (die hij met de schikking hoopt af te kopen) loopt er ook een strafrechtelijke procedure tegen hem. Daarover kun je alles hier lezen.