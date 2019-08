Emma Stone speelt Cruella de Vil en haar evil look wil je zien!

Disney heeft het maar druk met alle live-action remakes van de klassiekers. Na de eerste beelden van Lady en de Vagebond, die we eerder vandaag deelden, weten we nu hoe Emma Stone eruitziet als de gemene ‘Cruella de Vil’ van Disney’s 101 Dalmatiërs…

Lees ook: Save the very many dates: lijst met Disney-films die de komende 8 jaar uitkomen uitgelekt

Op het tweejaarlijkse D23-event in Amerika werden afgelopen zaterdag alle nieuwe Disney-projecten bekend gemaakt. Zo gaf de organisatie een sneak peek van de Disney-film Cruella, met actrice Emma Stone als slechterik Cruella de Vil. En deze eerste indruk belooft wat!

In Cruella leren we meer over de achtergrond van De Vil en hoe ze zo’n ‘slechterik’ is geworden. Liefhebbers van de Disney-remake moeten wel nog even wachten, want de film komt pas volgend jaar in mei uit.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard, Beeld: ANP