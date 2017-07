Voordat je verder leest: ga even na hoeveel invloed emoji’s op jouw dagelijkse leven hebben. Er gaat geen dag voorbij zonder een emoji te zien of gebruiken, want hey, we geven ons leven maar wat graag wat extra kleur via de miniatuurtjes. Betekent dit een garantie voor succes wanneer er een emoji-film in de bioscopen verschijnt….?

Hell no

Afgelopen weekend was de beruchte The Emoji Movie voor het eerst te zien in de Amerikaanse bioscopen en ehh, de recensies liegen er niet om. Sterker nog, de eerste recensies zijn vernietigend en beoordelen The Emoji Movie als slechtste film ooit. Toch haalde de film in haar eerste weekend zo’n 25 miljoen dollar op. Dat waren waarschijnlijk mensen die de slechte beoordelingen met eigen ogen wilde aanschouwen, want ook op IMDB krijgt de film slechts een 1.4. Een recensent van de New York Daily News windt er geen doekjes om: ‘The Emoji Movie toont aan hoe laag Hollywood bereid is te zinken om snel geld te verdienen,’ schrijft Jordan Hoffman.

Nederlandse versie

Wil je The Emoji Movie – en wellicht inspiratie tot het gebruik van andere emoji – zelf zien? De film verschijnt op 9 augustus in de Nederlandse bioscopen. Naast de originele versie met stemmen van onder meer James Cordon, Patrick Stewart en Christina Aguilera, verschijnt er ook een Nederlandse variant met rollen voor Arjen Lubach, Jandino Aspiraat en Jelka van Houten.

Bron Bustle | Beeld Emoji