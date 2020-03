Emotionele en trotse Chantal Janzen zet jarig zoontje Bobby in het zonnetje

Chantal Janzen (41) is bijzonder emotioneel vandaag: zoontje Bobby is jarig en mag twee kaarsjes uitblazen. Maar door de coronacrisis kunnen ze het niet met z’n allen vieren. Toch weerhoudt dat de trotse mama er niet van om een extra grote taart te bestellen en haar kind via Instagram in het zonnetje te zetten.

‘Och lieve Bobby, het is niet in woorden uit te drukken hoe blij jij iedere dag bent en ook niet hoe blij jij ons maakt. Met je vrolijkheid, straalogen, je eeuwige lach, je altijd dansende lijfje met die heerlijke pootjes’, schrijft de presentatrice op Instagram. ‘Ik gun eigenlijk iedereen een Bobby, vooral nu in deze tijd.’



‘We denken aan iedereen’

Chantal en haar man, Marco Geeratz (42) hadden de verjaardag van hun zoontje graag willen vieren met de familie, maar vanwege de coronacrisis kan dat nu niet. ‘We zijn gezond en dat is in deze tijd belangrijker dan al het andere in de wereld’, schrijft ze.

Ondanks dat het lijkt alsof de wereld momenteel stil staat, gaat deze volgens Chantal ‘gewoon’ door. ‘Ook nu zijn kinderen jarig, ook nu worden er kindjes geboren en juist op zulke belangrijke momenten in het leven wil je je dierbaren bij je hebben. We denken de afgelopen weken aan iedereen die het zwaar heeft, maar vandaag denken we even vooral aan alle kindjes die hun opa’s en oma’s missen, en aan de opa’s en oma’s die hun (klein)kinderen zo missen.’

Bob de (ver)bouwer

‘Liefste Bob, fijne Dikkie Franssen, Vetje, Bob de verbouwer, nu gaan we jouw verjaardag vieren’, vervolgt Chantal. ‘Met een veel te grote taart, omdat je moeder deze toch per se wilde bestellen, ondanks dat er verder niemand op bezoek komt. Maar mama zorgt wel dat het op komt hoor. Liefste, allerliefste Bobby de verbinder, dankjewel dat jij twee jaar geleden bij ons bent gekomen. We houden onbeschrijfelijk veel van jou.’

Bron: Story | Beeld: ANP