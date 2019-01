En dat is 3: ‘Ook de vrouwelijke bodyguard van Meghan Markle neemt ontslag’

Werken voor Meghan Markle schijnt nogal een opgave te zijn. Volgens de Britse krant The Sunday Times is er nu al een derde werknemer van de royal die haar ontslag heeft ingediend.

Klaar na een jaar

Haar vrouwelijke bodyguard zou een punt achter haar carrière voor het Britse koningshuis hebben gezet. De bodyguard was volgens The Sunday Times nog geen jaar in dienst van de hertogin. Tijdens Meghans bezoek aan een plaatselijke markt op Fiji afgelopen najaar, werd zij nog volop gefotografeerd. Ze moest namelijk actie ondernemen toen met de enorme drukte een groter veiligheidsrisico ontstond voor Meghan.

Niks persoonlijks

Volgens een bron is haar ontslag niets persoonlijks, maar vindt de bodyguard de intensieve beveiliging die de voormalige Amerikaanse actrice moet krijgen nogal beperkend voor haar eigen leven. Meer dan iemand die aan het hof is opgegroeid, in ieder geval. “Zelfs toen ze een bekende actrice was, kon ze gaan en staan waar ze wilde”, aldus de bron. “Maar in haar nieuwe rol kan ze nergens heen zonder haar beveiligingsteam.”

PA en secretaresse

Eerder werd al bekend dat ook Meghans persoonlijke assistente, Melissa Touabti, ontslag heeft genomen na een halfjaar in dienst te zijn geweest. Zij hielp met de voorbereidingen voor de bruiloft, wat haar allemaal teveel zou zijn geworden. En eind vorig jaar werd duidelijk dat Samantha Cohen, de persoonlijke secretaresse van zowel Meghan als Harry, er klaar mee is na zeventien jaar lang voor het Britse koningshuis gewerkt te hebben. Ze kreeg vorig jaar de taak van queen Elizabeth om Meghan de etiquette van het hof bij te brengen. Volgens The Sunday Times blijft Samantha nog tot de baby is geboren. Dat zal niet lang meer duren, want Meghan is in de lente uitgerekend.

Bron: Libelle | Beeld: ANP