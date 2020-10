Het format van ‘First Dates’ kennen we allemaal: doodgewone Nederlanders die op blind date gaan met een match volgens de programmamakers. Nu komt er ook een ‘First Dates VIPS’ editie met BN’ers.

Vlak voor de coronacrisis werd televisiekijkend Nederland getrakteerd op een bijzondere versie van ‘First Dates’, namelijk een VIPS-editie waarin niet normale burgers maar BN’ers op zoek gingen naar de liefde. Na die Valentijnseditie hebben de makers van het populaire programma opnieuw een paar bekende koppen weten te strikken voor maar liefst drie nieuwe specials. En inmiddels is ook bekend wie precies de deelnemers zijn die op blind date gaan in de show.

Deelnemers ‘First Dates VIPS’

Onlangs maakte de eerste knappe kandidate van First Dates VIPS zich bekend via Instagram, Maria Tailor, en intussen weten we wie dat lijstje compleet maken. Onder anderen Irene van der Laar, Frits Huffnagel, Jasmine Sendar en Johan Vlemmix gaan op zoek naar hun grote liefde, zo maakt omroep BNNVARA donderdag bekend.

Nóg meer BN’ers onthuld

Tot zover de namen die op het wereldwijde web de ronde doen. Maar wie een kijkje neemt in de beeldbank van de omroep ontdekt welke bekende deelnemers nog meer te zien zullen zijn in de specials van First Dates VIPS. Zo weten we ook dat YouTuber Thomas Brok, zanger en The Voice of Holland-finalist Danilo Kuiters, YouTuber Jill van Dooren, De Bachelorette-kandidaat Kasper Paalman en cabaretière Jetty Mathurin aan tafel zullen schuiven in het First Dates-restaurant. Net als in de Valentijnseditie van 2020 zullen de BN’ers op date gaan met niet-bekende singles.

Valentijnseditie 2020

Ter gelegenheid van Valentijnsdag gingen eerder dit jaar Giel Beelen, Mike de Boer, Sipke Jan Bousema, Yvonne Coldeweijer en Mariska van Kolck op blind date. Giel Beelen was na het programma enkele maanden samen met zijn date.

Wanneer?

Niet alleen hebben de makers van First Dates VIPS (misschien onbedoeld?) alle kandidaten onthuld. Óók weten we inmiddels wanneer we voor de buis kunnen kruipen om deze – altijd ietwat ongemakkelijke – dates te aanschouwen. De drie specials worden, naast de reguliere afleveringen, op 8, 15 en 22 november uitgezonden.

Bron: ANP, Flaironline.nl | Beeld: BNN VARA, Instagram