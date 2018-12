En de prijs voor meest bestelde gerecht in 2018 gaat naar…

Donkere dagen, kerstlichtjes en feestdagen – het einde van het jaar is weer in zicht. Dé periode dat iedereen even reflecteert op het afgelopen jaar en de balans opmaakt. Zo ook op het gebied van eten.

Bezorgdienst Deliveroo verzamelde de populairste gerechten van 2018 wereldwijd en bundelde deze in een top 100. De grootste trend van afgelopen jaar? De poké bowl.

De wereldwijde nummer één op de lijst is de Pad Thaï van Thaï at Home in Parijs. De all-time classic Cheeseburger van Five Guys in Londen (#2) en de Sushi Lovers Poké Bowl van CALI-POKE in Dubai (#3) maken de top drie compleet. De Nederlandse favoriet is de poké bowl van Temakery in Amsterdam (#9). Andere lievelingen van de Lage Landen waren de Van Dobben Kroket van de Van Dobben Eetsalon (#28) en de Gyros van Meat & Greek (#47).

The bowls are taking over

Het moge duidelijk zijn: Nederland is in de ban van de bowl. Maar ook in de rest van de wereld was dit Hawaïaanse gerecht trending. Met 12 posities uit 8 verschillende landen was de gezonde poké bowl de onbetwiste favoriet. Al hadden we al zo’n vermoeden bij het zien van onze Instagramfeed.

Over een goede balans gesproken

Maar er zwemmen meer (dan alleen) vissen in de zee. Waar de gezonde gerechten een vlucht maakten, bleef er nog altijd ruimte voor comfort food. Klassiekers als pizza’s, burrito’s en burgers behielden hun sterke positie in de lijst. Ook gaven we in 2018 wat vaker toe aan de suikerzoete verleiding. Desserts als bubble tea en wafels werden maar liefst vijf keer meer besteld dan vorig jaar.

De wereldwijde Deliveroo top 10 van 2018:

1) Pad thaï van Thaï at Home, Parijs

2) Cheeseburger van Five Guys, Londen

3) Sushi lovers poke bowl van CALI-POKE, Dubai

4) Burrito van Boojum, Dublin

5) Bubble tea van Tenren’s Tea, Hong Kong

6) Grilled chicken burrito van Guzman Y Gomez, Sydney

7) Burrito van Gonzalez & Co, Barcelona

8) Beef burger vanTommi’s Burger Joint, Berlijn

9) Poke bowl van Temakery, Amsterdam

10) 2 Hot Wings van KFC, Brighton