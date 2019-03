En terecht: Floortje Dessing scoort 1 miljoen kijkers met eerste aflevering van Floortje naar het eind van de Wererld

Presentatrice Floortje Dessing kon vandaag met een grote glimlach wakker worden. De eerste aflevering van Floortje naar het einde van de Wereld heeft ruim één miljoen kijkers weten te boeien. Op Twitter regende het een lofzang aan reacties voor deze ‘prachtige’ aflevering.

South Georgia

Om het nieuwe seizoen goed af te trappen, trakteerde Floortje ons op een special in twee delen. Hiervoor reiste ze af naar South Georgia, om daar de Britse Sarah te ontmoeten. South Georiga ligt zeg maar ergens in de oceaan tussen Argentinië en Australië. Het is voor Floortje de eerste keer dat ze zo’n lange reis maakte voor haar programma – kun je nagaan. Vanaf de – ook al – afgelegen Falklandeilanden stapte ze op de boot om Sarah te bereiken.

Museumdirecteur

Sarah heeft wat je noemt een bijzondere baan. Ze runt het meest afgelegen museum ter wereld. Dat is natuurlijk wat anders dan het MET of het Rijksmusem… Maar, zo vertelt Sarah, ook het eilandje zelf is een groot openlucht museum, zo mooi is het er. En dat levert prachtige beelden op, iets waar Twitter niet over raakt uitgepraat.

Als je iets moois wilt zien: @floortjedessing naar het eind van de wereld op @NPO1 South Georgia. Prachtig! — Margot Lantinga 🍀 (@margotlantinga) 28 februari 2019

Wauw, echt prachtig en zo ook de muziekkeuze #floortje @floortjedessing naar het einde van de wereld @BNNVARA pic.twitter.com/PCKRFOkyc7 — Yvonne 🍀 (@YvonneStraal) 28 februari 2019

Is het mogelijk dat jullie een #spotifyplaylist maken?

De muziek is prachtig onder de beelden.

Complimenten voor de muziek keuze. #floortjenaarheteindevandewereld #Floortje — Remco (@remconovacasa) 28 februari 2019

Wauw. Weer een mooie aflevering op #npo1 van #floortjenaarheteindevandewereld. Prachtig. Maar gelijktijdig laat het weer zien hoe destructief de mens kan zijn. Gelukkig is er ook nog wel eens leuke TV. — Johannes Koster (@65Tosse) 28 februari 2019

Ik moet gewoon huilen van alle pracht die Floortje laat zien. Die pinguïns. Die natuur. Zeeolifanten. Wat is onze aardbol toch mooi #floortjenaarheteindevandewereld — Temon Kooistra (@Teetjemineetje) 28 februari 2019

Volgende week donderdag is het tweede deel te zien. Met dit eerste deel stond Floortje in de top 3 van best bekeken programma’s. De Wereld Draait Door (1.355.000) stond op nummer #1 en Oogappels (874.000) op nummer 2.

