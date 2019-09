En terecht: Van Veenendaal uitgeroepen tot Keepster van het Jaar

Een prachtige kers op de toch al zo mooie taart voor Sari van Veenendaal: zij werd gisteravond tijdens het FIFA-gala in Milaan uitgeroepen tot Keepster van het Jaar.

Dankzij haar geweldige reddingen tijdens het wereldkampioenschap in Frankrijk, waar ze met de andere Leeuwinnen de finale haalde, kwam Van Veenendaal in de spotlights te staan en mocht ze uiteindelijk de befaamde prijs mee naar huis nemen. ‘Dit is bijzonder. Het is mooi om individueel geprezen te worden, ook al kan ik niet zonder het team,’ zegt ze tegen de NOS.

Het was overigens toch al een prachtseizoen voor Van Veenendaal: ook met haar team van Arsenal wist ze de landstitel in Engeland te pakken.

Biertje?

Maar topsporter als ze is, ging ze gisteren niet echt de bloemetjes buiten zetten. ‘Dronken het vliegtuig in? Nee zo ben ik niet. Nou ja, misschien dat ik er eentje drink.’ De 29-jarige voetbalster moet zich vandaag weer melden op het trainingsveld van Atlético Madrid.

Go go Rapinoe

Megan Rapinoe won voor het eerst de prijs voor Wereldvoetbalster van het Jaar. De Amerikaanse werd in Frankrijk voor de tweede keer wereldkampioen met de Verenigde Staten.

