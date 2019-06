De discussie over de plussize-paspoppen van Nike houdt Nederland nog steeds bezig. De omstreden uitspraken van Olcay Gulsen en Caroline Tensen in RTL Boulevard afgelopen maandag worden besproken in talkshows en diverse BN’ers laten van zich horen, onder wie Miljuschka Witzenhausen, presentatrice Chantal Janzen en actrice Georgina Verbaan.

De rel

Maandagavond ontstond er grote ophef toen Olcay Gulsen en Caroline Tensen zich in RTL Boulevard kritisch uitlieten over de nieuwe plussize paspoppen van Nike. Zo vroeg Caroline zich hardop af of mensen die ‘net zo dik’ zijn als de paspop überhaupt wel in strakke sportkleding willen sporten en zei Olcay – onder andere – dat het haar ‘vrij onwaarschijnlijk’ leek dat deze vrouw [de ‘dikke’ pop, red.] fit genoeg is om te gaan sporten.

Nog niet uitgepraat

Na deze opmerkingen – fatshaming pur sang – kregen de presentatrices heel Nederland over zich heen. Olcay bood op Instagram en in de Boulevard-uitzending van dinsdag haar excuses aan, maar Nederland lijkt nog even niet uitgediscussieerd. Op sociale media lieten vele BN’ers en influencers van zich horen en gisteravond werd in de talkshow Pauw opnieuw de paspoppenrel belicht.

‘De pop maakte het real’

Daar schoven ‘self-love blogger Mayra Louise, journalist Tatjana Almuli, stylist Edith Dohmen en journalist Suzanne Mensen aan om de aandacht te vestigen op het positieve nieuws waar de hele rel mee begonnen is, de komst van plussize mannequins. ‘Twee jaar geleden lanceerde Nike een pluslijn voor vrouwen en mannen, en toen werd er nauwelijks aandacht aan besteed. Nu is er ineens een pop en dan is het plots een taboe. Dat mensen denken: ‘Wow, het is echt real’. Door die pop is er iets gaan leven. Terwijl het natuurlijk fantastisch is dat er sportkleding is voor vrouwen en mannen met een grotere maat’, slaat Edith de spijker op de kop.

‘Geluk zit ‘m niet in de perfecte maat’

Ook bekend Nederland mengt zich massaal in de discussie en steekt vrouwen met ‘een maatje meer’ een hart onder de riem. ‘Lieve dames, omarm je rondingen en maat’, adviseert tv-kok Miljuschka bij een foto van haar eigen prachtige ronde billen. ‘Ik heb maat 40-44 en zit heerlijk in mijn vel. Geluk zit ‘m niet in de perfecte kledingmaten, maar in een lekkere maaltijd, een knuffel van je kind of wakker worden met je liefde. De paskamer kan een bitch zijn. Dus praise the lord voor nieuwe paspoppen met een grotere maat’, schrijft ze trots op Instagram. Georgina Verbaan reageert kort maar krachtig met een tekening van de paspop in kwestie en de tekst: ‘Het is gewoon een vrouw in een legging, onwetende eikels’.

Met een ‘vette’ knipoog

Chantal Janzen liet haar alterego, influencer Selfy, aan het woord in een video op Instagram. Zoals we van lolbroek Chantal inmiddels gewend zijn, is de video er één om bij te gniffelen. Maar ondanks de humoristische uitvoering, is haar boodschap is wel degelijk serieus. Volgens Selfy moet iedereen per direct stoppen met ‘fetsheming’. En trouwens ook aan ‘tinsheming’, vindt ze. ‘Niemand moet iemand meer met fetsheming doen want dat is niet leuk’, schrijft ze op Instagram. ‘Ik vind dat niemand iemand anders moet fatshemingen. Als iemand naar je toekomt en iets naars wil zeggen, moet je zeggen; ‘sheming’ mij niet. Want dat is niet leuk. We moeten elkaar niet shemingen. Leven en laten leven’, aldus de influencer in de video.

Nóg meer bijval

Verder laten ook presentator slash sportfanaat Arie Boomsma en actrice Halina Reijn van zich horen. Beiden plaatsten campagnefoto’s van Nike’s plussize-lijn op Instagram; Halina met hartjes, Arie met een flinke lap tekst. ‘Ik vind zelf weinig méér inspirerend dan een vrouw of man met stevig overgewicht die de stap naar de gym zet. Een sportschool is voor sommigen een intimiderende arena. Het is fantastisch dat iemand het belang van beweging inziet. Geen postuur, overgewicht of welke andere factor dan ook mag daar ooit iets aan afdoen’, zegt hij onder meer. In de comments bij alle posts zien we opnieuw veel bijval van bekend Nederland: Lieke van Lexmond, Roxeanne Hazes, Pleun Bierbooms, Najib Amhali, Fatima Moreira de Melo, Rens Kroes en plussize model Jill Kortleve zijn slechts enkele namen.

Arie:



Halina:



Georgina:

