End of an era: jullie reacties (en woordgrapjes) op het verplichte vertrek van Piet Paulusma

Je hoeft maar oant moarn te zeggen en heel Nederland weet over wie je het hebt: de weerman der weermannen, Piet Paulusma. Binnenkort zullen we zijn Friese kreten echter moeten missen, want ons aller Piet moet vertrekken bij SBS.

Piet Paulusma moet na 23 jaar weg bij SBS. Zojuist is bekendgemaakt dat zijn contract per eind 2019 stopt.

Zelf heeft de weerman begin januari te horen gekregen dat de samenwerking wordt beëindigd. ‘Er is geen conflict, het was niet mijn keus, maar ze willen iets anders. Ik vind vindt het jammer dat ik de 25 jaar niet vol heb kunnen maken,’ laat Piet weten in een reactie.

Zielepiet

Logischerwijs is Nederland in rep en roer na het horen van het nieuws. Hier zie je een kleine greep uit de bedroefde reacties op Twitter.

Schaam je kapot SBS, Piet Paulusma ontslaan — Carola ◢ ◤ (@DutchLittleOne) February 4, 2019

is er dan niets meer heilig in Nederland – Weerman Piet Paulusma stopt bij SBS 6: ‘Dit was niet mijn keuze’ https://t.co/UJa5HEdViN — Wouter Koene (@wkoene) February 4, 2019

"Ze" willen iets anders.

"Ze" staan in hun recht.

Maar jeetje wat ga je dan slecht met je personeel om zeg. 23 jaar, 7 dagen per week trouwe dienst. #talpa #JohndeMol #PietPaulusma Weerman Piet Paulusma stopt bij SBS 6: ‘Dit was niet mijn keuze’https://t.co/r2Szy1TrW0 — Jocelyn (@JocelynNugteren) February 4, 2019

Erg jammer. Piet Paulusma is tenminste authentiek en onderscheidend tov de Gooise en Amsterdamse kliek #harlingen https://t.co/jIf0Klngmt — Roelof de Jager (@RoelofdeJager) February 4, 2019

Ik zie dat voor me, dat John de Mol in een kantoortje met Piet Paulusma al zijn voorspellingen van de afgelopen 23 jaar gaat doornemen. "Ja, Piet. We hebben geconstateerd dat je het nog wel eens mis had. Neem 16 maart 2001, je voorspelde regen, was een heerlijk zonnige dag." — Nick (@nickhoekman) February 4, 2019

@TalpaNetwork Met het opzeggen van contract Piet Paulusma begaan jullie een grote fout… — sebastian.altena (@albatros6) February 4, 2019

WAT?!? PIET PAULUSMA WEG BIJ SBS 6?! JE BEDOELD SBS 6 WEG BIJ PIET PAULUSMA WANT PIET IS SBS 6!!! #sbs6 #pietpaulusma #breakingnews — Thoiiss! (@ThijsH16) February 4, 2019

Twitter blijft Twitter

Uiteraard duiken ook de eerste woordgrappen op.

piet paulusma zag de bui al hangen #seth — Michiel Blijboom (@MichielBlijboom) February 4, 2019

Piet Paulusma voorspelt een niet zo heel drukgebied in 2020. — Kees Hendriksen (@Keeshendriksen) February 4, 2019

'Piet Paulusma stopt als weerman bij SBS 6' https://t.co/wHHMJp5AIj – Na 23 jaar,

een diepe bui-ging voor deze man. #pietpaulusma — Robin de Jongh (@RobindeJ) February 4, 2019

We zullen je missen, Piet!

Beeld: ANP