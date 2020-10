Waar de één alleen al van de gedachte rillingen krijgt, kijkt de ander niets liever. Dan hebben we het natuurlijk over horrorfilms. Door de jaren heen zijn er zoveel angstaanjagende titels gemaakt dat we door de bomen het (onheilspellende) bos niet meer zien. Daarom, voor eens en voor altijd: dit zijn de engste films aller tijden. En die zijn niet geschikt voor tere zieltjes!

Van klassieke horrorfilms tot psychologische thrillers: van deze films lig jij gegarandeerd wakker.

Engste films aller tijden

Psycho (1960)

Dat deze film van Alfred Hitchcock een klassieker is, hoeven we je niet uit te leggen. De beroemde ‘douchemoord’ op het hoofdpersonage kent iedereen, zelfs als je de film niet gezien hebt. Psycho gaat over een vrouw die in de act trapt van een donkerharige maniak, en dat met de dood moet bekopen.

The Exorcist (1973)

Als er één film je nachtmerries bezorgt, dan is het The Exorcist wel. Een klassieker uit de jaren zeventig, waarvan je gegarandeerd kippenvel krijgt. Het verhaal gaat over een actrice die denkt dat een boze demon het lichaam van haar dochter is binnengedrongen. Twee priesters komen ‘m verdrijven, maar gaat dat wel lukken?

Hereditary (2018)

Een erfenis komt vaak in de vorm van geld of spullen, maar Annie en haar gezin erven iets compleet anders. Na de dood van haar moeder ontdekken ze dat ze stuk voor stuk over kwade krachten beschikken waarover ze de controle niet hebben. Enger wordt het niet.

The Witch (2015)

Regisseur Robert Eggers weet ons goed bang te maken met deze film over een puriteinse familie in het New England van de 17de eeuw. Ze zijn verbannen naar de rand van een onheilspellend bos, waar naar verluidt een heks ronddwaalt. Spoiler alert: dat blijft niet bij een gerucht. The Witch is niet alleen één van de engste films van het afgelopen decennium, maar misschien ook wel één van de engste films ooit gemaakt.

The Shining (1980)

Here’s Johnny!’ We horen het Jack Nicholson al zeggen. In The Shining speelt de acteur een echtgenoot en vader die he-le-maal gek wordt als hij samen met zijn gezin in een verlaten en griezelig hotel gaat wonen. Hij besluit ze eens flink te terroriseren. Vooral de scène dat hij met de bijl door de badkamerdeur ramt, is memorabel.

Lees ook:

Netflix & chills: dit zijn de engste Halloween films op Netflix

Suspiria (1977)

Na het zien van Suspiria durf je nooit meer een dansschool binnen te lopen, wedden? Het verhaal gaat over een balletschool die die eerder op een heksenkring lijkt, waar mysterieuze taferelen zich afspelen en bizarre moorden gepleegd worden. De ijzingwekkende film kreeg in 2018 een remake met Tilda Swinton en Dakota Johnson, maar het origineel blijft toch beter.

Scream (1996)

Scream is een postmoderne horrorfilm over… horrorfilms. Je favoriete nineties icons (Drew Barrymore, David Arquette, Courtney Cox, Rose McGowan, Skeet Ulrich) worden geterroriseerd door een gemaskerde slasher, terwijl ze het filmgenre met elkaar bespreken. Ja, het absurde verhaal werkt misschien op je lachspieren, tóch is de film niet minder eng dan andere horrorfilms.

Jaws (1975)

Nog zo’n klassieker. Door Jaws durven velen van ons niet meer in open water te zwemmen, bang dat een grote witte mensetende haai op de loer ligt om ze de diepte in te sleuren. Nadat meerdere zwemmers op het menu van de terrorhaai eindigen, besluiten drie moedige mannen het beest te stoppen. Zullen ze daarin slagen?

Goodnight Mommy (2014)

Bereid je bij het zien van deze film goed voor, want Goodnight Mommy geeft je sowieso the creeps. De film gaat over tweelingbroertjes (die voor een onverklaarbare reden altijd matching tank tops dragen) en hun moeder, wiens gezicht we niet kunnen zien door het verband dat eromheen zit. Maar, is zij wel hun moeder?

Eyes Without a Face (1960)

De titel van deze Franse horrorklassieker kun je letterlijk interpreteren: een gestoorde chirurg kidnapt mooie vrouwen om zo hun gezicht te ‘stelen’. Waarom? Zijn dochter is haar gezicht verloren en hij probeert een nieuwe voor d’r te fixen.

Carrie (1976)

Samen met een paar klasgenootjes keek ik deze film tijdens mijn groep 8 kamp, en ik weet nog dat niemand die nacht durfde te slapen. Niet zo gek, als je je bedenkt dat de film over een gepeste middelbare scholier gaat die de ultieme wraak neemt door alles en iedereen op haar pad te killen. Eén woord: bloed. Heel. Veel. Bloed.

The Blair Witch Project (1999)

Deze film is het bewijs dat je nooit moet overnachten in een verlaten boshutje in the middle of nowhere. In The Blair Witch Project maken drie studenten die fout, omdat ze nu eenmaal zo nieuwsgierig zijn naar een lokale mythe. Het enige wat overblijft zijn hun video-opnames.

The Human Centipede (2009)

Horror komt in veel vormen en maten. Sommige films zijn zó ranzig, dat je er bijna niet naar kunt kijken. Zo ook in het geval van The Human Centipede, waarin een gestoorde Duitse chirurg een bizar experiment uitvoert met Amerikaanse toeristen. Als je nog niet bent flauwgevallen tijdens de operatie, wacht dan totdat je ontdekt hoe de spijsvertering van de ‘menselijke rups’ werkt…

The Silence of the Lambs (1991)

Tijdens haar zoektocht naar een gevaarlijke seriemoordenaar moet een FBI-agente (Jodie Foster) informatie verzamelen bij een ándere seriemoordenaar: Hannibal ‘The Cannibal’ Lecter (gespeeld door Anthony Hopkins). De bizarre, zenuwslopende dialogen en het acteerwerk van Hopkins maakten van deze film al gauw een horrorklassieker.

The Nun (2018)

The Nun is het nieuwste deel van The Conjuring-serie en heeft wederom weer een gestoord plot. De film gaat over een non die zelfmoord heeft gepleegd in een Roemeens klooster. Terwijl twee gelukkigen haar dood mogen onderzoeken, ontdekken ze een duister geheim. Na het zien van deze film denk je wel twee keer na voordat je een klooster instapt.

Apostle (2018)

Het verhaal van Apostle speelt zich begin twintigste eeuw af en gaat over Thomas, wiens zus is gekidnapt door een gewelddadige, religieuze cult. Hij probeert haar te redden door naar hun eiland af te reizen. Eenmaal daar ontdekt hij dat de cult nog gestoorder is dan hij al dacht. Bereid je goed voor, want heel veel crazy sh*t is happening.

Sinister (2012)

Wat als je oude filmbanden tegenkomt waarop gruwelijke moorden te zien zijn? Dan word je natuurlijk zelf geterroriseerd. Volgens de wetenschap is Sinister de engste film aller tijden. Mee eens?

The Babadook (2014)

Als het zoontje van een Australische vrouw een kinderboek vindt met de titel The Babadook, verandert hun hele wereld. Het boek gaat over een angstaanjagend monster dat iedereen vermoordt die achter zijn bestaan komt. Het jongetje is ervan overtuigd dat het monster echt is, wat… uiteindelijk ook zo blijkt te zijn. Kijk jij ook onder je bed vanavond?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Esquire | Beeld: Psycho/Paramount Pictures