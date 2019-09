Enorme Roy Donder(s)wolk: plottwist zorgt voor groot verdriet

‘Maar het regent en het regent zonnestralen.’ Nou, niet bij Expeditie Robinson. De leuke regenpakken inclusief lange gezichten zijn terug en hoewel Roy Donders het eerst nog allemaal ‘kei’ gezellig vindt – ‘zo lekker slapen zo, drup drup’ – mist hij wat later vooral ‘ons mam’.

Eerst was daar op Duivelseiland dé beruchte balkproef. Kandidaten bereiden zich er thuis op voor, maar eenmaal op het eiland is de realiteit toch net wat anders. Rijk wordt zeeziek – we wisten niet dat dat ook nog een optie was – en Rob Geus krijgt geen keurmerk voor evenwicht. En ja, ook wij moeten dan bijna een traantje wegpinken wanneer hij afscheid moet nemen. Tot meels!

Vanwege het vertrek van Rob gaat Expeditie Robinson vanaf nu verder onder de naam Expeditie Inson. #expeditierobinson — Bruun (@bruniversum) September 29, 2019

Wanneer iemand je vertelt dat Rob Geus serieus dacht dat het meel werd aangevuld. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/tIEMSD5dZT — Fleur (@bloemenbehang) September 29, 2019

Plottwist

Met een winnaar op Duivelseiland – well done Eva – is het natuurlijk tijd voor dé plottwist. Kamp Zuid is immers al zoveel leden kwijtgeraakt, dat het een beetje oneerlijk begint te worden. Door de hussel der hussels wordt Roy gescheiden van goede vriendin Kim en beiden voelen de bui al hangen. Maar eerst is daar de proef. En daar is de conclusie die we kunnen trekken vooral: pijnlijk. Zowel voor Yvette als voor Hugo en Frank.

Wanneer je op een feestje bent en je ziet de frituurhapjes te voorschijn komen#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/Qapf5yVu7D — Dennis Gerritsen (@Dennboss) September 29, 2019

Wel een enorme energie besparing door #ExpeditieRobinson te kijken… Elke keer als thomas zijn mond opendoet kan hier het licht uit😂 pic.twitter.com/vBzVcbllwy — Starbuck (@starbuck68) September 29, 2019

Ik verdenk Tim Coronel ervan dat zijn broer Tom Coronel stiekem in de bosjes zit en dat ze elkaar af en toe afwisselen in de proeven. #fitboys #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/YxEEZilzWP — Fleur (@bloemenbehang) September 29, 2019

Heimwee

Kamp Noord verliest en Roy verandert in een grote Donder(s)wolk. De heimwee wordt hem teveel en hij mist vooral ‘ons mam’, z’n zus en ja, hij wil gewoon lekker naar huis. Ondertussen heeft Rijk het rijk alleen op Duivelseiland – padum tss – en hij zingt nog net niet all by myself. We kunnen ons voorstellen toen hij hoorde dat Royke zich vrijwillig naar huis heeft laten stemmen en óók nog niet hem kwam vergezellen, hij daar niet echt vrolijk van werd. Oh nee, dat was Rob. Hopelijk is het volgende week weer tijd voor wat complotjes.

En dan denkt Roy aan Brabant, want daar brandt nog licht bij ons mam.#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/rxwhxRZqs0 — Jasper Schilder (@jasperschilder) September 29, 2019

Wanneer je al een week geen worstenbroodjes hebt gegeten. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/1Wuyx7o0P6 — Anne Sophie (@annesophie_95) September 29, 2019

Roy zou het liefst het vliegtuig naar huispakken. #expeditierobinson — Bruun (@bruniversum) September 29, 2019

