Oh gossie toch, slecht nieuws voor alle millennials onder ons: the fresh prince ain’t so fresh anymore. Will Smith, voormalig Fresh Prince of Bel Air, is momenteel het middelpunt van heel veel spotternij. Dat heeft alles te maken met zijn vrouw Jada Pinkett Smith, die toegeeft dat ze een affaire heeft gehad. Al spreekt zij van een ‘entanglement’. Will Smith is dus entangled in een entanglement. Dat leggen we even uit.

De Will Smith entanglement

Wat is er aan de hand? Jada Pinkett Smith (48), al 23 jaar de vrouw van Will Smith, heeft een affaire gehad met de 27-jarige rapper August Alsina. Dat biecht de actrice op in een nieuwe podcast. Al noemt zij het geen affaire of relatie, maar een ‘entanglement’. Oftewel: een verstrikking.

The Interview

Wat misschien nog raarder is dan je ‘entanglement’ opbiechten in je eigen podcast zodat je luisteraars trekt, is het feit dat Jada’s man, Will Smith, tijdens de podcast óók aan tafel zit.

We praten je even bij. De wieken van de geruchtemolen over de affaire tussen Jada Pinkett Smith en August Alsina begonnen te draaien nadat August over zijn liefde voor Jada vertelde in een interview met The Breakfast Club. Dat uitgebreide interview plaatste August Alsina op 30 juni jongstleden op op zijn YouTube-kanaal waar hij meer dan twee miljoen volgers heeft. Het zorgde voor een grote schok: zou Jada Pinkett Smith écht haar man Will hebben bedrogen (met een 21 jaar jongere man)?

Red Table Talk

Dit weekend gaf ook Jada toe dat er inderdaad sprake was van een ‘entanglement’, die later uitgroeide tot een affaire. Die biecht deed ze in haar eigen podcast Red Tabe Talk met haar eigen Will Smith als eregast. De affaire tussen Jada en August zou hebben gespeeld toen zij en Will ‘a break’ hadden, omdat Jada een tijdelijke punt achter de relatie zette. “We besloten om even een tijdje uit elkaar te gaan. Ik had echt het gevoel dat het klaar was”, zegt Will over de situatie, die zich ongeveer vier jaar geleden afspeelde. “Het was echt klaar”, beaamt Jada.

Entanglement

In die periode had Jada al een tijdje contact met August, zonder dat Will hiervan wist. De jonge August zat destijds niet lekker in zijn vel en Jada wilde hem helpen en begeleiden als artiest. Maar ongelukkig als ze waren, waren ze beiden niet bestand tegen de plotselinge vonken die oversloegen.

Uiteindelijk groeide de ‘entanglement’ uit tot een echte relatie. “Het was een relatie, absoluut”, zegt de moeder van Jaden (33) en Willow Smith (19). “Ik wilde me goed voelen, want het was heel lang geleden sinds ik me voor het laatst goed had gevoeld.”

In de podcast benadrukt Jada dat Will nooit toestemming heeft gegeven voor haar affaire met August. “De enige die hier toestemming voor kon geven was ik zelf.”

Hilarische memes

Afijn, fast forward naar nu. Het hele ding is natuurlijk dat Will en Jada Smith, net zoals onze eigen André Hazes en Monique en Marco Borsato en Leontien, jarenlang de schijnwerpers hebben opgezocht om hun stralende liefde aan de wereld te tonen. Nimmer was er een relationeel wolkje aan de lucht, alles was altijd koek en ei. Niet dus.

En als je dan in het geval van Will en Jada Smith ervoor kiest om je relatieproblemen ook nog commercieel uit te buiten voor je podcast, tja, dan is het niet zo gek dat Het Internet terugslaat met venijnige memes. Vooral Will’s gezicht toen Jada hem haar verhaal vertelde spreekt boekdelen, en werd door Twitter al snel uitgeroepen tot de nieuwe ‘crying Jordan’ (een verwijzing naar de legendarische speech van een huilende Michal Jordan toen hij in 2009 werd toegelaten tot de Basketball Hall of Fame). Ook Jada’s bijzondere woordkeuze voor ‘entanglement’ was voer voor de grappenmakers.

Bekijk de leukste tweets hieronder.

Jada : I didn’t cheat, it was an entanglement Will smith : pic.twitter.com/15vXkZ3Xn6 — TommyK (@Tom_myk) July 11, 2020

You think you’re having a bad 2020?

My man here is ahead of all of us. he’s been screwed by August already, and we’re still in July#entanglement pic.twitter.com/pOKSG396y1 — OJ (@ojziy) July 11, 2020

Just call him smith because he lost the will pic.twitter.com/qlBdXrL6yS — Dawuud M 🎬➐ (@Dawuud_M_YT) July 11, 2020

Jada got Will looking like he back in The Pursuit of Happyness pic.twitter.com/4nW8Z4HgmV — Jasmine (@JasmineLWatkins) July 10, 2020

Will Smith: Hey Jada, what month is it next? Jada: August. Will: pic.twitter.com/my7UAJrRhx — I’m H’bibi (っ◔◡◔っ) (@habibajala) July 11, 2020

En dit zijn de tweets over entanglement.

This is literally a lot of people status tho #entanglement pic.twitter.com/IErd8lDwgU — KG🇹🇹 (@i_kurtis) July 11, 2020

