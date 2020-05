Wanneer je als vrouw je knapste charmes in de strijd gooit en op de jongen die je leuk vindt, afstapt, wil je niet te horen krijgen dat je eerst je tanden moet poetsen. Toch was dat wat er gebeurde in ‘Ex on the Beach’ toen Lynn de Vlaams-Italiaanse EOTB-Alessio wilde versieren.

Uiteindelijk zwichtte Lynn alsnog voor Alessio, maar bleven kijkers wel zitten met veel onbeantwoorde vragen. Hoezo wil Alessio zo graag dat Lynn eerst haar tanden poetst? En waarom pikt Lynn dit onbeschofte gedrag van EOTB-Alessio?

Aan Het Laatste Nieuws geeft Alessio tekst en uitleg. Wat blijkt? Het heeft alles te maken met de sigaretten die Lynn graag rookt. Iets wat zowel rokers als niet-rokers zullen herkennen. ‘Ik heb Lynn inderdaad gevraagd of ze, als ze gerookt had, haar tanden wilde poetsen voor ze mij kuste. Ik ben zelf geen roker, en ik hou niet van de geur. Normaal gesproken date ik dan ook geen meisjes die roken. Daar mag iedereen een mening over hebben, maar ik ga er de mijne niet voor veranderen’, vertelt Alessio.

Hoewel dat redelijk klinkt, kreeg Alessio toch veel kritiek op zijn standpunt. ‘Dat vond ik jammer, omdat ik het helemaal niet slecht bedoelde. Voor mij was die vraag niet meer dan normaal. Al snap ik de kijkers wel: op televisie komt wat ik zeg wel wat raar over. Maar ik denk wel dat het nog duidelijk gaat worden dat ik Lynn hier niet mee wilde kwetsen.’

Of Alessio in Lynn, of een andere dame op EOTB, zijn nieuwe liefde heeft gevonden? Daar kan de ‘Italian stallion’ geen antwoord op geven. ‘Qua uiterlijk hou ik van dames met donkere haren, lichte ogen en een mooie poep. En als we het over haar karakter hebben: iemand die lief, sociaal en respectvol is. Ik weet dat ik, zo gauw ik haar tegenkom, haar sowieso uniek ga vinden. Of ik haar gevonden heb tijdens ‘Ex on the beach: Double Dutch’? Dat mag ik niet verklappen!’