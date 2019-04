Genieten: dit zijn de eerste namen van ‘Ex on the Beach All Stars’

Dat er een All Stars-editie zou komen van Ex on the Beach wisten we al, maar vorige week werd het nieuws ook door MTV zelf bevestigd. Het was nog even gissen naar de bekende koppen, maar nu zijn de eerste twee kandidaten bekend.

Nee, nog geen Bad Brody Baby, maar wel een andere oude bekende uit zijn seizoen. Niemand minder dan Harrie zal namelijk weer zijn opwachting maken. Hoewel de Brabantse casanova misschien niet scoorde in het programma, bleek uit Wat gebeurde er next? dat hij wel degelijk heel wat dames had verleid. Stiekem wisten we dit al een beetje, aangezien hij al gespot was op het vliegveld.

Eerste seizoen

De makers gaan way back, want ook Wayne uit het eerste seizoen is van de partij. We moeten even graven in ons geheugen, maar hij sloot in die afleveringen een bro-code af met Puru. Hopelijk richt hij zich deze keer iets meer op de dames. In ieder geval kunnen we al snel weer gaan genieten van dit heerlijke programma: vanaf 19 mei is EOTB ‘All Stars’ terug op MTV.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: MTV