EOTB-Ayla de Zwart: ‘De break-up met Reamon ligt nog steeds gevoelig’

De jongelui van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ zijn nogal geneigd om te overdrijven wanneer de tablet of terror laat weten dat er een nieuwe ex aanspoelt. In de meeste gevallen gaat het niet eens om een echte ex. Eerder om een oude scharrel, een korte flirt of slechts iemand van een vluchtige kus die ligt te spartelen op het zwoele strand. Toch zit voor EOTB-Ayla die vork anders in de steel.

Zij was twee jaar samen met Reamon Valentino, de zongebruinde spierbundel die afgelopen zondag aanspoelde. Bij aankomst windt Reamon er geen doekjes om: hij laat Ayla direct weten dat hij komt voor het nodige spektakel en dat hij het haar moeilijk zal maken.

Ayla schrikt zichtbaar en maakt zich gelijk zorgen. ‘Hoezo kom je na alles wat je me hebt geflikt hier? Was dat nog niet genoeg?’, roept ze vol verbazing. Celeste en Jamy, die ook op het strand zitten, vragen zich gelijk af wat er tussen EOTB-Ayla en Reamon is gebeurd. In een nieuwe video van Ex on the Bench geven ze allebei uitleg. Ayla benadrukt dat de break-up nog steeds gevoelig ligt.

De tijd stond even stil

De twee ontmoetten elkaar op een beachclub, en het was gelijk liefde op het eerste gezicht. “De tijd stond even stil”, glimlacht Reamon. “Ik zei: ik ga niet eerder weg dan dat ik je nummer krijg.” Ook voor Ayla stond de tijd even stil, al ging ze niet gelijk overstag: “Hij heeft best lang achter mij aan gelopen.” Maar na een etentje kwamen ze toch samen, en drie maanden later volgde officieel de relatie.

Maar, Ayla kampte met bindingsangst, iets dat ze heeft overgehouden uit vorige relaties. “Ze werd heel jaloers, wilde steeds in mijn telefoon zitten”, vertelt Reamon. “Ik voelde dat ze mij niet vertrouwde.”

Uiteindelijk maakte Ayla het uit, nam ze hem toch weer terug en klapte het even later alsnog definitief. In totaal hebben ze twee jaar lang een relatie gehad en woonden ze zelfs samen, tot Reamon het uitmaakte via WhatsApp. “Een goede vrouw zoeken is als naar een speld in een hooiberg zoeken”, besluit de spierbundel.

