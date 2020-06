Geen exen meer: ook EOTB-sterren Lynn en Julie zijn aan de man

Het lijkt wel alsof de hele cast van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ één voor één in een relatie belandt. Olivia en Dennis gaven aan na het programma samen verder te gaan en ook Evan en Tessa maakten bekend niet meer single te zijn. Maar Julie en Lynn lijken nu ook de liefde van hun leven te hebben gevonden.

Dat maakten de twee bekend op social media.

Julie

Julie was in ‘Ex on the Beach’ hoteldebotel op macho Levi. De twee hebben geen contact meer, omdat Levi haar heeft geblokkeerd. Maar dat vindt de Belgische tattoo-queen geen probleem, want ze is alweer gelukkig in de liefde. En ze liet haar volgers even goed schrikken met een gezamenlijke foto op Instagram. ‘Eindelijk kunnen we dit de wereld in brengen.. it’s a boy’, schreef ze. Maar daarna gaf ze al snel aan dat het een grap was: ⁣’GRAPJEEEE!!!! We zijn wel heel blij dat we mogen meededelen dat wij een gelukkig koppeltje vormen’.

Lynn

En ook Lynn is helemaal gelukkig. Tijdens ‘Ex on the Beach’ was ze vooral bezig met de – als je het ons vraagt ietwat onaardige – Alessio. Maar na de show heeft ze haar hard verloren aan Sander. ‘DJ Sandersville’ kwam al vaak langs op de social media van Lynn, maar nu is het toch echt officieel. ‘We hebben het eerst een tijdje onder ons gehouden, dat was een bewuste keuze.’ Nadat er een filmpje werd gelekt, moesten de twee toch openheid van zaken geven. En dat deden ze in een Q&A.

Beeld: Ex on the Beach