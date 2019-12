Er komt een tweede deel van ‘A Quiet Place’ en híér vind je de teaser

Een thriller wordt al gauw te plat, te voorspelbaar, te ongeloofwaardig of tja, toch net niet spannend genoeg. De film A Quiet Place sloeg daarentegen op ieder vlak de spijker op de kop. Het was één van de beste films van 2018 en misschien wel een van de zenuwslopendste ooit. Gelukkig is er méér op komst.

In 2020 gaat het ‘overleven’ verder in A Quiet Place Part 2. De eerste, zojuist verschenen beelden schroeven de spanning vast flink op.

Akelige stilte

Eerlijk, het gaat om een korte teaser van zo’n dertig seconden waarin… tja, niet héél veel gebeurt. Maar die akelige stilte, die spanning die meteen weer ‘aan’ is. Ze brengen je meteen terug naar de steengoede film uit 2018, het regiedebuut van acteur John Krasinski die samen met zijn eigen vrouw Emily Blunt de hoofdrol speelde in het spektakel.

Waar ging ‘A Quiet Place’ ook alweer over?

In A Quiet Place wordt de aarde geteisterd door gruwelijke, blinde wezens die jagen met hun perfecte gehoor. Als ze je horen, begint hun jacht en kun je er vanuit gaan dat je laatste minuten zijn geteld. Een gezin probeert dan ook in volledige stilte te overleven. De vraag is natuurlijk: hoe lang hou je dat vol en blijft het goed gaan? Het bijzondere aan de film is dat er bijna geen woord in gesproken wordt. Dialogen zijn vervangen door blikken en gebaren, wat zorgt voor een ongelooflijke spanning.

Elk geluid

Ook het vervolg is geregisseerd door Krasinski, en gaat verder waar het eerste deel eindigde. Na het succesvol bestrijden van een monster besluit Emily om met haar kinderen hun oude huis te verlaten, in de hoop op het vinden van een betere en vooral veiligere plek. Tijdens hun avontuur, waarbij wederom elk geluid hen fataal kan worden, blijken er meer bedreigingen op de loer te liggen dan alleen de gevaarlijke schepsels voor wie ze zich al die tijd al zo stil houden…

Aftellen

Fans van de eerste film, onder wie schrijver en thriller-koning Stephen King, moeten nog wel héél even geduld hebben. De officiële trailer verschijnt namelijk pas op Nieuwjaarsdag. Het enige wat we wel zeker weten, is dat acteurs Cillian Murphy (Peaky Blinders) en Brian Tyree Henry (Widows) zich namelijk bij de oorspronkelijke cast.

‘A Quiet Place Part II’ sluipt vanaf 19 maart de Nederlandse bioscopen in.