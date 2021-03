Er lijkt officieel bewijs: van paaseitjes val je af

De schappen lijken sinds oud & nieuw al vol te liggen met paaseitjes, maar met Pasen voor de deur genieten we er éxtra van. Ben je bang dat het niet bijdraagt aan het behoud van je huidige kledingmaat? No worries. Er is nieuw officieel bewijs: van paaseitjes val je af. En dat noemen wij het beste nieuws van deze dag.

Eigenlijk kunnen we het nieuws breder trekken: chocolade in het algemeen is helemaal niet slecht voor je gewicht. Sterker nog, je valt er van af. Een Australische wetenschapper ontdekte dat 67 procent van de Australiërs die op dieet is, wel eens chocolade at. Ook bleek dat mensen met ondergewicht evenveel chocolade aten als mensen met overgewicht. Roy Morgan concludeert daarom dat chocolade helemaal geen effect heeft op je BMI, maar wél op je humeur.

Paaseitjes verbeteren je humeur

Want ook dat bleek uit een (ander Duits) onderzoek: het verbetert je humeur. Niet alleen omdat het gewoon superlekker is, maar ook omdat er stofjes in zitten die je gemoedstoestand verbeteren. Uit datzelfde Duitse onderzoek bleek trouwens dat als je dagelijks chocolade eet met een hoge dosis cacao (minstens 81 procent) je de kans op gewichtsverlies verhoogt. De Daily Mail schrijft nog dat we chocolade als snack misschien een beetje onderschat hebben. Het zou namelijk ook goed zijn voor je hart, het risico op arthrose verminderen én het stressniveau verminderen. Doe ons dan maar een paasei of tien.

Conclusie onderzoek

Oké, ook wij geven eerlijk toe: dit hele onderzoek lijkt misschien een beetje op losse schroeven te staan. Want nogal wiedes dat je met ondergewicht net zoveel chocolade kunt eten als met overgewicht, want sommige mensen hebben een ziekte en anderen eten dan naast de chocolade misschien veel meer dan de mensen met ondergewicht. De vraag die we wel kunnen stellen naar aanleiding van het onderzoek: kies je voor geluk of kies je voor een paar kilo minder? Wij weten het wel. Zeker ten tijde van een pandemie is een verwenmomentje (of een zak paaseitjes, of drie) nooit weg.

