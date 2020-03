Wait, what? ‘Er speelde iets tussen Marco Borsato en Maan’

Eh, deze hadden ook wij even niet zien aankomen. Marco Borsato (53) zou Leontine na Iris Hond en een lid van zijn fanclub óók hebben bedrogen met Maan de Steenwinkel (23), een van zijn finalisten in ‘The Voice of Holland’. Ook Henny Huisman weet het zeker: ‘Er speelde iets tussen Marco Borsato en Maan’.

Volgens Story wordt de naam Maan al een tijd opvallend vaak genoemd als het gaat over vrouwen met wie Marco is vreemdgegaan. Henny Huisman (68), of all people, lijkt dit nieuws nu te bevestigen.

‘Ik weet van alles’

De presentator beweert al jaren te weten over de verschillende affaires van Borsato. In Weekend vertelt hij dat er nog veel meer verhalen naar buiten gaan komen. “Ik weet van alles, al heel lang, maar wat moest ik tegen Marco zeggen? Doe niet? Dan zou hij denken: waar bemoei je je mee?” Henny ontdekte Marco in de Soundmixshow en zegt daarom dus wel het een en ander van Borsato’s privéleven te weten.

Secretaresse

Tijdens de opnames voor zijn nieuwe programma Waar is dat feestje?! kwam Henny de zanger weer tegen. “Ja, hij was bij een modeshow met zijn dochter”, zegt de presentator erover. “Zangeres Maan trad daar ook op, en ik wist al heel lang dat zich iets tussen Maan en Marco zou hebben afgespeeld. Dat van zijn secretaresse wist ik ook al. Het punt is, wij horen alles, maar wat moet ik ermee?”

Maan

Henny lijkt dan ook te bevestigen dat er iets tussen de coach en zijn voormalig pupil heeft afgespeeld. “Nou ja, hij is voornamelijk met meiden die ook iets kunnen. Ik kan het niet bevestigen, maar het zou me niet verbazen. Wat ik daarvan denk? Dom, en ze is ook nog heel jong. En er komen nog wel een stuk of drie vrouwen aan, naar wat ik hoor. Nee, ik ga niks zeggen.”

Kinderen

Huisman keurt het overspelige gedrag van Marco af en vindt het vooral ook zonde voor zijn drie kinderen. “Hij heeft een hartstikke leuke dochter van zeventien, ze liep die modeshow zo trots. Dan denk ik: potverdee! Dat doet me zeer.” Henny sluit af: “Zo zie je maar, stille wateren… Ik vind het jammer, het ideaalbeeld is weg. En teksten van zijn liedjes slaan op zijn eigen situatie, zoals Dromen Zijn Bedrog. Marco gaat de geschiedenis in als een hartstikke goede zanger, maar wel een vreemdganger.”

Plotselinge breuk

Begin februari maakten Marco en Leontine bekend dat ze na meer dan twintig jaar huwelijk uit elkaar gaan. De zanger pakte zijn koffers en ging bij zijn moeder in Alkmaar wonen. Hoewel Marco eerder geruchten over mogelijke huwelijksproblemen nog de kop indrukte, gaf hij in oktober toe een affaire te hebben gehad met pianiste Iris Hond. In weekblad Privé deed de zanger een boekje open. “Er is inderdaad sprake van een vriendschap geweest die verder ging dan ik had voorzien. Deze situatie was echter van zeer korte duur. Leontine en ik zijn onszelf en elkaar in die tijd weliswaar soms even kwijt geweest, maar gelukkig zijn wij elkaar nooit echt verloren”, liet hij weten.

Overspel

Naar eigen zeggen was het huwelijk van de Borsato’s afgelopen najaar “sterker dan ooit”. Maar Marco zou Iris zelfs vorig jaar nog hebben gezien. Ook wordt hij beschuldigd van overspel met andere vrouwen, iets waar Leontine op een bijzonder nare manier achter zou zijn gekomen. Marco en Leontine waren sinds 1998 getrouwd. Samen hebben ze drie kinderen: zoons Luca (21) en Senna (18), en dochter Jada (17).

Bron: Story | Beeld: Brunopress