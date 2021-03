Love is in the air: Erica Meiland in de wolken met privédetective

We zagen het gisteren al een beetje in de teaser van de Meilandjes voor aanstaande donderdag, maar: Erica Meiland (57) heeft een nieuwe liefde. De blondine heeft haar hart verloren aan privédetective Sander van Betten (60), zo weet Story zojuist te melden.

Sander laat weten dat de twee al een half jaar samen zijn. ‘Maar voor mij is het een privékwestie, dus daar ga ik verder weinig over zeggen.’

Schaduwen

Het is voor Erica Meiland een prettige bijkomstigheid dat Sander gewend is om met de media om te gaan. Naast zijn werk als privédetective werkte de Zwollenaar de afgelopen jaren intensief mee aan de tv-programma’s van misdaadverslaggevers Peter R. de Vries en Kees van der Spek. Ook maakte Willibrord Frequin geregeld gebruikt van zijn diensten. Daarnaast schakelde de KRONCRV Sander in om potentiële deelnemers aan Boer Zoekt Vrouw te schaduwen, om zo zeker te weten dat de boeren of boerinnen niet al een relatie hadden.

Via werk ontmoet

Op dit moment is Sander nog altijd werkzaam in de tv-wereld, waarbinnen hij Erica ontmoet heeft. ‘We werken voor dezelfde tv-producent, dan zijn de lijntjes wat korter,’ vertelt Sander aan Story. ‘Niet via een datingsite, dat is niet onze hobby.’

