Bibian Mentel neemt met emotionele laatste post op Instagram afscheid

Bibian Mentel (48) maakte een paar weken geleden verschrikkelijk nieuws bekend. De Olympisch kampioene heeft uitzaaiingen in de hersenen en de artsen zeggen dat genezing niet meer mogelijk is. Onlangs zat ze bij Humberto Tan aan tafel en deed voor het laatst haar verhaal. Nu neemt ze ook afscheid van haar volgers via Instagram.

Afscheid van volgers

Bibian plaatst op Instagram een prachtige foto van haar en haar geliefde Edwin Spee. Daarbij schrijft ze een emotionele boodschap. ‘Wat een liefde heb ik de afgelopen tijd mogen ontvangen. Ontzettend veel dank voor jullie berichtjes, kaartjes en bloemen’, begint de ernstig zieke snowboardkampioene. ‘Ook vind ik het echt fantastisch om te zien hoeveel donaties en steunbetuigingen er zijn binnengekomen bij mijn Mentelity Foundation. Ik ben ervan overtuigd dat mijn stichting nog heel lang kinderen met een lichamelijke uitdaging gaat helpen.’

Zoveel mooie dingen

‘Het lukt niet meer om zelf berichten te plaatsen’, vervolgt Bibian. Ze verwijst haar volgers daarom naar het account van haar stichting. ‘Volg daarom de @mentelityfoundation om op de hoogte te blijven hoe het met mij en de stichting gaat. Er gebeuren op dit moment zoveel mooie dingen. Ik ben ontzettend blij dat ik dit nog allemaal mee mag maken en geniet er enorm van elke dag.’

Liefde

Het regent veelzeggende hartjes onder de post, van zowel bekend als onbekend Nederland. ‘Sterkte strijder’, luidt een van de vele reacties. En: ‘Mooi mens’.

Flink achteruit

In de talkshow Humberto schoof Bibian op zondag 7 maart digitaal aan, terwijl haar man Edwin wél in de studio aanwezig was. Samen besloten ze nog één keer hun verhaal te doen. Edwin vertelde dat het een paar weken geleden echt heel slecht ging met Bibian. Hun zoon was toen een weekend weg met zijn vriendin, maar het werd geadviseerd om hem naar huis te halen – omdat het weleens afgelopen zou kunnen zijn. ‘Ik ben bij haar gaan liggen en ze werd gelukkig weer rustig. Sinds die dag is het weer beter gegaan. Het is prachtig dat die tijd ons nog gegund is.’

Iedere dag een cadeautje

Bibian pakt naar eigen zeggen elke dag als een mooi moment. ‘Ik ben blij dat ik niet van het ene op het andere moment uit het leven ben gerukt, maar de kans heb met mijn gezin en vrienden om me heen al die laatste dingen die je nog wil zeggen, te zeggen. Daarom is nu iedere dag een cadeautje’, zei ze in de talkshow. Ook vertelde de snowboardster te genieten van ’s ochtends naast haar man wakker te worden met de zon in haar gezicht. ‘Mijn zoon die er is en mijn dochters die binnenkomen en een knuffel komen geven. Er is zo veel liefde om me heen.’

