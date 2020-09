Ernstig zieke Linda Hakeboom: ‘Als hier de eindstreep is, dan is dat hoe het moet zijn’

Hakeboom gaat in de nieuwe LINDA. in gesprek met acteur Nasrdin Dchar. ‘Ik vind het verschrikkelijk voor je. En ik wens je natuurlijk heel veel sterkte en beterschap. Ik dacht vooraf: misschien moet ik me inhouden met bepaalde vragen. Gelukkig ben jij zo open en sterk dat je over alles wilt praten,’ begint hij het interview. De documentairemaakster is erg openhartig, ook als de acteur haar vraagt of ze vreest voor de dood. ‘Daar ging ik natuurlijk ook ineens veel over nadenken,’ antwoordt Hakeboom. ‘Maar mijn conclusie was ‘nee’. Ik voelde echt: ‘Als dit het was voor mij, dan heb ik echt een mooi leven gehad, heel veel meegemaakt, de verhalen verteld die ik wilde vertellen en als hier de eindstreep is, dan is dat hoe het moet zijn.’

Diagnose

In augustus werd er borstkanker bij Hakeboom geconstateerd. ‘Ik heb helaas slecht nieuws gekregen’, schreef ze destijds. ‘Het knobbeltje dat ik ontdekte blijkt kwaadaardig.’ Het nieuws is bij haar ingeslagen als een bom. ‘Ik heb borstkanker… Dat is een heel gek bericht om te krijgen en het stof moet nog een beetje neerdwarrelen hier merk ik.’

Uitzaaiingen

Onlangs kreeg de presentatrice – bekend van onder meer RamBam en de docureeks Linda’s Mannen – te horen dat ze ook uitzaaiingen heeft. ‘Het goede nieuws is dat het alleen in de lymfeklieren zit. Als het goed is kan de chemotherapie daar een hoop in betekenen.’ Via haar Stories laat Hakeboom weten dat ze van ziekenhuis gewisseld is, iets wat voor haar goed voelde. ‘Bij zoiets heftigs moet je je goed voelen bij de plek waar je behandeld wordt. Daar is geen handboek voor, maar dat voel je gewoon van binnen.’

Zwaarste chemotherapie

Ze start binnenkort met de zwaarste chemotherapie. Iets waar ze best bang voor is. ‘Als het goed is, kan de chemotherapie een heleboel betekenen. Ik krijg de zwaarste chemotherapie voor borstkanker. Ik hoor de hele tijd over bijwerkingen en dat is echt niet misselijk.’ Desondanks blijft ze mede dankzij het ziekenhuispersoneel wel positief. ‘Iedere arts zegt wel: ‘we gaan je beter maken’. Ondanks alle rotzooi is dat heel fijn.’

Door: Story | Beeld: Brunopress