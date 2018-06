Erotisch verhaal: ‘Hij draaide zich opeens om, keek me aan en zoende me’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een totaal uit de hand gelopen familieweekend.

‘Ik heb altijd al een speciale klik gehad met de vriend van mijn nicht. De eerste keer dat S. – mijn nicht – hem mee nam was ik helemaal overdonderd van zijn mooie donkere krullen en diep bruine ogen. Hij stelde zich voor en het leek alsof zijn handdruk een schok door mijn hele lichaam gaf. Ik kon mezelf wel voor mijn kop slaan, het was immers de vriend van mijn nicht.’

‘Zo’n twee keer per jaar zijn we met de hele familie bij elkaar tijdens een klassieke familiedag. Iedere keer tijdens zo’n dag voel ik weer dezelfde chemie met J., de vriend van mijn nicht. Zo ook weer deze familiedag. Het was warm en we gingen naar het strand in Zeeland. De felle zon zorgde ervoor dat we vaak een duik namen. Mijn nicht is een echte kindervriend en ze was de hele tijd met ons jongste neefje in het water aan het spelen. De perfecte kans om wat aan te pappen met J.’

‘Hij lag op een grote badhanddoek van een voetbalclub, die hij waarschijnlijk al vijftien jaar heeft. Ik liep naar hem toe en maakte hem nat met wat water. Hij wilde meteen wraak, pakte me op met zijn gespierde armen en liep de zee in. Door mijn gespartel vielen we samen kopje onder. Onder water gaf ik hem een tik op z’n buik en mijn hand bleef net iets te lang daar, op die ene plek. Ik voelde langzaam en wat voelde dat goed. J. had door dat ik mezelf niet in de hand kon houden en keek me doordringend aan. Hij zei met een glimlach dat we verderop iets onder vier ogen moesten bespreken.’

‘Zo’n tien minuten lang wandelde we over het strand, weg van mijn familie, weg van mijn nicht. Waar ik ook over kletste, J. liet ieder gesprek overgaan in pure lust. Toen we eenmaal ver weg waren van iedereen stopte hij ineens met lopen. Hij draaide zich naar mij toe, pakte me vast en zoende me. Even was ik in shock maar niet voor lang: dit is wat ik wilde. Mijn handen gleden over zijn rug richting zijn ronde, gespierde billen. Ik kneep er zachtjes in en binnen no-time tilde hij me op en rende de duinen in.’

‘Ik ging op het zand liggen en zag dat de zwembroek die J. aan had veel te klein was geworden. Ik verloste hem en deed zijn broek uit. Voordat ik iets kon zeggen stak hij zijn pik in mijn mond. Het smaakte verrukkelijk. De lange grassprieten kriebelde in mijn rug. Hij moest in me. Hij ging boven op me liggen en duwde zijn natte pik langzaam bij me naar binnen. Ik was zo nog nooit zo opgewonden geweest. Ik bekeek hoe hij genoot van het uitzicht dat zijn stijve pik bij me naar binnen ging.’

‘We kreunden. Zoenden. En J. neukte me harder en harder. De zon scheen op mijn gezicht en de hitte schoot door mijn lijf. Ik voelde mijn hoogtepunt maar hij stopte. Mijn hart klopte zo hard. Wat was dit? Ik wilde meer. Ik keek hem gretig aan maar zijn blik stelde me gerust.’

‘Hij zoende me en zijn tong ging steeds meer naar beneden. Ik kreeg het weer net zo heet als daarnet. En nu hield ik het echt niet meer. Mijn hele lichaam trilde, zo intens was het. Terwijl ik nog nagenoot stopte J. zijn pik weer in me. Er is nog nooit iemand zo te keer op me gegaan. J. kreunde steeds harder en na een paar flinke stoten pakte hij zijn pik in z’n hand. Er spoot een flinke lading uit en echt alles zat onder. Niet alleen mijn borsten en gezicht maar ook mijn haar.’

‘Ik bekeek mezelf en we moesten beiden hard lachen. We liepen snel terug naar onze familie die, thank god, helemaal niets door had. We hebben er nooit meer over gesproken maar de familieweekenden? Die zullen nooit meer hetzelfde zijn.’

