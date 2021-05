Erotische podcast: ’Ik wilde zijn naakte lijf op mij voelen’

Iedere week lees je op VIVA een seksavontuur van een VIVA-lezeres. Maar weet je dat ook kunt luisteren naar deze verhalen via onze erotische podcast? Deze week in de erotische podcast van VIVA: hoe een saaie lockdown-avond een sexy wending krijgt.

‘Met een kop thee in mijn hand dook ik onder mijn nieuwe fleece deken. Net fris gedoucht en verweven in mijn badjas lag ik languit op de bank. Mijn vriend kwam binnen, maar die was het er klaarblijkelijk niet mee eens dat ik voor de verandering (maar niet heus) ging bankhangen. “Zo krijgen we die sleur er inderdaad in”, zei hij. En hij had gelijk. Sinds deze lockdown lig ik vooral heel veel op de bank.

Mijn vriend schopte zijn schoenen uit en sprong nog voordat ik kon reageren enthousiast naast mij op de bank. Ik keek hem glunderend aan en kuste zijn lippen. Zijn baartje prikte in op mijn kin maar er was niets dat mij weerhield. Hij liet mijn badjas over mijn schouders glijden en mijn zachte tepels, werden al snel stijf en hard. Ik voelde hoe mijn wangen van opwinding begonnen te gloeien. Hoe lazy ik eerder die avond was, hoe enorm veel zin ik nu in mijn mannetje had…’

Benieuwd naar de afloop? Luister dan hieronder de nieuwste erotische podcast van VIVA.

