Iedere week lees je op VIVA een seksavontuur van een VIVA-lezeres. Maar weet je dat ook kunt luisteren naar deze verhalen via onze erotische podcast? Deze week in de erotische podcast van VIVA: een wel héél spannend rollenspel.

Picture this: je brengt je dochtertje naar balletles en voelt de grootst mogelijke aantrekkingskracht tot de balletleraar. De jongen in kwestie is ook echt nog een jongen, maar toch krijg je hem niet uit je hoofd. En dan blijkt dat hij dezelfde gevoelens heeft, en ook jou onweerstaanbaar vindt…

‘Of ik na de les even snel tijd had, vroeg hij op een dag aan mij terwijl ik samen met de andere ouders stond te wachten. Tijd? Tijd waarvoor, vroeg ik mezelf af. Zou mijn droomscenario uitkomen waarover ik soms, voor het slapen, over fantaseer? En zo hoorde ik mezelf roepen ‘ik kom er zo aan!’ toen mijn dochtertje naar de kleedruimte rende. ‘Kleed jezelf maar alvast aan, dat kan je best’, vertelde ik haar. Gespannen wilde ik naar haar leraar lopen maar hij kwam al mijn kant op. Ik keek hem vragend aan, leunend tegen de muur, wachtend tot hij iets ging zeggen…’

Benieuwd naar de afloop? Luister dan hieronder de nieuwste erotische podcast van VIVA. Veel plezier!

