Estavana Polman deelt unieke familiefoto: ‘Rafael en Damian net een tweeling’

In ons land vielen vannacht de eerste sneeuwvlokken in Limburg, maar ook in Denemarken is het prachtig wit. Reden voor Estavana Polman (28) en Rafael van der Vaart (37) om een vrolijke familiefoto te maken in de sneeuw.

Familiefoto

Samen met de kleine Jesslynn (3) en Rafaels zoon Damián poseren ze op het balkon. Afgelopen zomer kwam Damián ook in Denemarken wonen, bij zijn vader en Estavana, om zijn voetbaldroom waar te maken bij de Deense voetbalclub Ebsjberg. Het valt de volgers van Estavana op hoeveel Damián op Rafael gaat lijken. “Zo vader zo zoon. Twins”, reageert iemand. “Wat fijn dat Rafaël ook zijn zoon bij zich heeft”, reageert een ander.

Rustig leventje in Denemarken

Rafael vertelde eerder openhartig in het AD over zijn gezinsleven in Denemarken. Hij voelt zich er helemaal thuis. “Ik kan hier ook gewoon over straat. Niemand herkent me, op een paar Duitsers die op vakantie zijn na misschien”, stelt hij. “Het is ook wel lekker eens geen petje op te hoeven en met Estavana naar de bios te kunnen.”

Bonusmoeder

De 14-jarige Damián woont bij zijn vader en bonusmoeder om stappen te zetten in zijn eigen voetbalcarrière. En hoewel het even aanpassen is zo met z’n vieren, vindt Estavana het geweldig dat Damián nu bij hen woont. ‘We hebben het super goed samen, hij doet het fantastisch!’, vertelde ze voor de camera bij Shownieuws. En zo zijn broer en (half)zus ook weer herenigd. Maar dat gaat niet altijd over rozen. ‘De kleine is lekker af en toe een terrorist tegen hem, hoort erbij. Nee, het gaat fantastisch. Wij zijn blij.’

Topsport

En wie denkt dat Estavana absoluut niet door één deur kan met Sylvie Meis (42), heeft het mis. ‘Ze is natuurlijk super lief. We hebben goed contact. Ze is laatst ook bij ons geweest.’ Sterker nog, Polman herkent wel dingen in de ex van Rafael. ‘Elke tak is topsport. Wat zij doet is ook topsport. Altijd maar goed er uitzien en diëten…’

Lof

Ook Meis sprak eerder al vol lof over de vriendin van Van der Vaart. ‘Ze is gewoon superlief, zoals het ook moet zijn. Liefdevol, en ook helpend. Ik ben er voor hem als hij vragen heeft over zijn huiswerk, maar Estavana spreekt heel goed Deens, dus zij kan hem op dat front dan weer supergoed helpen. Zo doen we allemaal ons ding. Het is fijn om te zien dat het zo harmonisch gaat. Dat is een blessing’, aldus Sylvie.

